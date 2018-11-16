"Бориспіль" назвав найпунктуальніші авіакомпанії в жовтні

Лідерами стали авіакомпанії Qatar Airways, Iraqi Airways, Ellinair, Aegean Airlines, Austrian Airlines, Air Baltic, Belavia, Czech Airlines і Wind Rose зі 100-відсотковим показником пунктуальності.

Найбільший в Україні міжнародний аеропорт "Бориспіль" назвав найпунктуальніші авіакомпанії, які виконували рейси з аеропорту в жовтні.

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Як повідомила УНІАН прес-служба аеропорту, лідерами стали авіакомпанії Qatar Airways, Iraqi Airways, Ellinair, Aegean Airlines, Austrian Airlines, Air Baltic, Belavia, Czech Airlines і Wind Rose зі 100-відсотковим показником пунктуальності.

Авіакомпанії Q Brussels Airlines, Turkish Airlines, Myway Airlines, Georgian Airways, KLM і Air Moldova виконували рейси вчасно в 90% випадках.

Пунктуальність на рівні 90-70%: SWISS, "Міжнародні авіалінії України", British Airways, Lufthansa, Air Arabia, Air France, Adria Airways, Air Astana, LOT, Air Malta, Yanair, Azur Air Ukraine, Bravo Airways, Ryanair.

Пунктуальність 50-70%: El Al, Atlasjet Ukraine, Flydubai.

Як повідомляв УНІАН, у вересні лідерами по пунктуальності стали авіакомпанії SWISS, Aegean Airlines і Air Arabia зі 100-відсотковим показником.

Аутсайдерами за рівнем пунктуальності стали авіакомпанії Lufthansa та "Анда Ейр".

Аеропорт "Бориспіль" у 2017 році збільшив пасажиропотік порівняно результатом 2016 року на 22% – до 10,55 мільйона осіб.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".