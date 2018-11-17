У відділеннях "Укрпошти" заборонили розвішувати політичну рекламу

При цьому, Смілянський не бачить проблеми з розповсюдженням агітаційних матеріалів поштою.

Генеральний директор ПАТ "Укрпошта" Ігор Смілянський закрив послугу надання площ під розміщення політичної реклами у відділеннях "Укрпошти".

"Я закрив політичну рекламу у відділеннях. Якщо ви зайдете – ви не побачите політичної реклами – я закрив її як послугу. Просто щоб не вирішувати, хто буде висіти над туалетом, праворуч, ліворуч. Щоб пошта була поштою. Щоб люди, коли заходили, відчували нормальну атмосферу", - заявив Смілянський в ефірі "5 каналу".

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Смілянський підкреслив, що хоче зробити з "Укрпошти" нормальну бізнес-компанію, і не вважає, що її відділення повинні ставати агітаційними пунктами.

При цьому, він не бачить проблеми з розповсюдженням агітаційних матеріалів поштою.

"Розносити – будь ласка, це наша робота", - підкреслив він.

У той же час, за словами гендиректора "Укрпошти", він сам переглядає всі політматеріали перш, ніж їх починають розносити.

Як повідомлялося, "Укрпошта" за 9 міс. збільшила чистий збиток на 23,7% до 514,1 млн грн, чистий дохід - на 27,6% до 4,8 млрд грн. "Укрпошта" в 2017 році отримала 203 млн грн збитку в порівнянні з 2016 роком, але збільшила чистий дохід на 19,57% - до 5,5 млрд грн.

"Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури. Надає близько 50 видів послуг у 10,6 тис. відділеннях по всій країні, ще близько 1,2 тис. розташовані на не контрольованій Україною території. Штат компанії налічує 76 тис. працівників, з яких 33 тис. – листоноші, 13 тис. – оператори поштового зв'язку.