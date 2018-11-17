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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 44 тисяч осіб

16:32, 17 листопада 2018
Транспорт/Зв'язок
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З ранку в чергах на в'їзд і виїзд стояли 190 автомобілів / фото dpsu.gov.ua

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Повідомляється, що в пунктах пропуску сьогодні вранці перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/60; "Маріїнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 0/50; "Гнутово" - 20/10. Разом з тим потік залишається динамічним, КПВВ перетнули 44,2 тисячі осіб і 5,6 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 9680 осіб та 1145 транспортних засобів;

"Маріїнка" - 9980 осіб та 1740 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8880 осіб та 1595 транспортних засобів;

"Гнутово" - 4545 осіб та 1120 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 11080 осіб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Донеччині загинув один військовослужбовець збройних сил.

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Теги: #окупований Донбас#пункти пропуску на Донбасі