Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 44 тисяч осіб
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі, за минулу добу перетнули понад 44 тисячі осіб.
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Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Повідомляється, що в пунктах пропуску сьогодні вранці перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/60; "Маріїнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 0/50; "Гнутово" - 20/10. Разом з тим потік залишається динамічним, КПВВ перетнули 44,2 тисячі осіб і 5,6 тисячі транспортних засобів:
"Майорське" - 9680 осіб та 1145 транспортних засобів;
"Маріїнка" - 9980 осіб та 1740 транспортних засобів;
"Новотроїцьке" - 8880 осіб та 1595 транспортних засобів;
"Гнутово" - 4545 осіб та 1120 транспортних засобів;
"Станиця Луганська" - 11080 осіб.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Донеччині загинув один військовослужбовець збройних сил.