Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 44 тисяч осіб

З ранку в чергах на в'їзд та виїзд стояли 190 автомобілів.

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі, за минулу добу перетнули понад 44 тисячі осіб. Читайте такожКолишній радник Путіна пояснивши, навіщо Кремлю потрібні "ЛНР" і "ДНР" Про це повідомляє Державна прикордонна служба. Повідомляється, що в пунктах пропуску сьогодні вранці перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/60; "Маріїнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 0/50; "Гнутово" - 20/10. Разом з тим потік залишається динамічним, КПВВ перетнули 44,2 тисячі осіб і 5,6 тисячі транспортних засобів: "Майорське" - 9680 осіб та 1145 транспортних засобів; "Маріїнка" - 9980 осіб та 1740 транспортних засобів; "Новотроїцьке" - 8880 осіб та 1595 транспортних засобів; "Гнутово" - 4545 осіб та 1120 транспортних засобів; "Станиця Луганська" - 11080 осіб. Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Донеччині загинув один військовослужбовець збройних сил.

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