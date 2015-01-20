На посади голів «Укрзалізниці», аеропортів «Бориспіль» та «Львів» претендує більше 400 осіб

Про це повідомила прес-служба міністерства.

За даними міністерства, на посаду голови «Укрзалізниці» було отримано понад 200 резюме, а також - більше 200 резюме на посади керівників аеропортів.

Згідно з повідомленням, з 20 січня стартував фінальний етап відбору кандидатів - інтерв'ю із представниками Мінінфраструктури та експертною групою. Співбесіди будуть проводити перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер, заступник міністра інфраструктури-керівник апарату Володимир Омелян, експерти: Роман Бондар (партнер Talent Advisors), Олена Вольська (керуючий партнер ЕBS) та Андрій Булах (керуючий партнер Deloitte).

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«Після другого етапу я зустрінуся з кожним претендентом на посади генеральних директорів. Під час нашої розмови я сподіваюся на презентацію грунтовного плану реформ і розвитку підприємства, на управління яким претендують кандидати. Номінаційному комітету я представлю тих осіб, чий досвід і пропозиції з підвищення ефективності та якості роботи підприємств будуть мати економічну вигоду для держави», - прокоментував етапи пошуку кандидатів міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

Причому він наголосив на публічності процесу відбору і відсутності будь-якої протекції для кандидатів.

«Саме щоб уникнути будь-яких протекцій і залучені відомі своєю незаангажованістю компанії Talent Advisors, ЕBS та Deloitte. Вони своєю репутацією гарантують об'єктивність відбору кандидатів», - зазначив міністр.

Міністр також заявив про плани сформувати кадровий резерв для заміщення ключових посад у центральних галузевих органах виконавчої влади. До нього увійдуть ті кандидати, які взяли участь у відборі на керівні позиції у державних підприємствах сфери транспорту та поштового зв'язку, проте не стали фіналістами.

«Ми створимо резерв лідерів". Запросимо до нього кандидатів, які пройшли кваліфікаційний фільтр, не стали фіналістами відбору, проте мають величезне бажання працювати на державу, на підтримку національних інтересів», - повідомив Пивоварський.

Раніше УНІАН повідомляв, що на посаду глави «Укрзалізниці» претендують близько 100 осіб.

Також повідомлялося, що 31 грудня 2014 року Міністерство інфраструктури оголосило про старт відбору кандидатів на посади генеральних директорів «Укрзалізниці», аеропорту «Бориспіль» та аеропорту «Львів» спільно з експертами консалтингових компаній Talent Advisors, ЕBS і Deloitte.

Оцінювання (попередній відбір) кандидатів буде проводитися експертною групою відповідно до надходження пропозицій про участь від кандидатів.

Остаточний перелік фіналістів буде сформований і представлений на сайті Мінінфраструктури після оцінки всіх кандидатів.

Рішення про призначення керівника буде приймати міністр інфраструктури після спілкування з кожним із кандидатів-фіналістів.

Основним завданням, яке ставиться перед кандидатами на посаду директора аеропорту, є розробка стратегії розвитку аеропорту, яка перетворить існуючу інфраструктуру на популярний міжнародний транспортний хаб, дозволить залучити нових клієнтів, збільшити пасажиро- і вантажообіг, поліпшити фінансові результати та зміцнити позиції на ринку міжнародних перевезень.

Перед головою "Укрзалізниці" ставляться завдання щодо проведення реформування моделі управління бізнесом, здійснення трансформації організаційної структури шляхом впровадження бізнес-процесів та інструментів управління ефективністю, які будуть відповідати найкращим світовим практикам. Також буде необхідно забезпечити ефективність і прозорість комерційних операцій компанії і як наслідок - зростання фінансових результатів.