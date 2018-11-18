Довкола "Укрпошти" триває скандал: на кону - доставка пенсій до сіл (відео)

Заява поштарів про закриття тисяч відділень шокувала громадськість.

Доля семи тисяч сільських відділень "Укрпошти" досі не вирішена. Кілька тижнів тому підприємство заявило про намір закрити їх через збитковість, а разом із ними припинити доставку пенсій та прийом платіжок у селах, якщо держава не підніме тариф.

Люди з глибинки відверто злякалися такого майбутнього, йдеться в сюжеті ТСН.

В "Укрпошті" кажуть, що скарг від людей щодня вислуховують десятками, та зізнаються, що їх розуміють, бо крок і справді різкий. Утім, пояснюють, видача пенсій з’їдає всі прибутки компанії.

"Ми зазнали десь мільярд збитків. Він же не десь взявся нізвідкість – його треба перекривати", - пояснюють поштарі. На покриття діри вимушені були витрачати все зароблене, ще й брати в борг під відсотки – але, певні, це не вихід. Бо всі гроші на розвиток ідуть на розвезення пенсій, тому їх розноситимуть лише в тому разі, якщо держава підніме вартість доставки з чинного тарифу 1,59% від суми до 2,7%.

У Пенсійному фонді ще раніше казали, що вони проти такої новації, бо понад мільярд, який просить пошта, не зайві для держави, у якої дефіцит із пенсійними надходженнями. Урядовці, своєю чергою, навіть направили до поштарів аудиторів, які б перевірили обґрунтованість тарифу. Нині між усіма структурами триває діалог.

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"Ми поновили діалог з Пенсійним фондом з приходом нового керівника. Буквально сьогодні я зустрічався. Зустрічалися з Держаудитслужбою, яка проводить перевірку. Робота триває, але хотілося б значно швидше", - пояснив представник "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Ключове питання про те, що буде з відділеннями і пенсіями після нового року, досі не вирішене. Хто в цьому винен – думки експертів розділилися. "Те, що відбулося на підприємстві – це закономірний наслідок того, що багато років поспіль відбувалося з "Укрпоштою", - вважає економічний експерт Олексій Кущ. Він вважає, що на вигідних комерційних напрямках пошта багато років утрачала позиції, а нині вже не заробляє стільки, щоби перекрити соціальні функції, як то видачу пенсій та комуналки. Та й реформ у компанії, які б цю ситуацію змінили, фахівець поки що не бачить. Хоч пошта і посідає перше місце з прозорості закупівель та звітує про викорінення корупції – проте в реальних цифрах цього наразі не видно. "Епізодичний прибуток. Потім збитки. Тобто таке собі балансування, котре не робить компанію успішною", - пояснив Кущ.

Інші ж нарікають, що пошта не використовує всіх ресурсів. Нардеп Віктор Бондар звертає увагу на те, що лише торік зарплата трьох десятків керівників та менеджерів "Укрпошти" становила 64 мільйони гривень – цього вистачило б на утримання більше 2500 листонош. А нині зарплата керівника перевищила 700 тисяч окладу та 15% премії. "В середньому керівники "Укрпошти" та департаментів отримують зарплати по 200-300 тисяч. Це шалені кошти. І для людей це не зрозуміло. І нам ставлять вимоги, що вони закриють відділення і пенсії доставляти не будуть. Ці ультиматуми від керівництва "Укрпошти" – або політична гра, або політичне безглуздя", - вважає депутат.

У пошті, своєю чергою, не раз говорили, що недешевий менеджмент зміг викорінити корупцію, а це принесло компанії значно більше грошей. Частина експертів і собі каже, що скорочення зарплат глобальних проблем би не вирішило, бо, мовляв, чимало питань є і до самої держави. Як вважає експерт реанімаційного пакета реформ Галина Третьякова, якби держава хотіла, щоби пошта і надалі виконувала соціальні функції, то мала би давати на них гроші, бо ж у багатьох країнах світу пошту дотують. Витрати на доставку в села можна було б перекласти на місцеві бюджети, інший варіант – пошті могли б надати альтернативні джерела прибутку, як-то банківську ліцензію, тоді прибутками пошта могла би покривати збитки. А от якщо ж держава вважає, що чинний тариф правильний, то могла б провести тендер й обрати іншу компанію для розвезення пенсій. "Я знаю, що такий експеримент два роки тому провадився. Бралася одна фірма, вона розносила такі пенсії. А потім відмовилася, бо сказала, що це збитково", - каже Третьякова.

Більшість експертів сходяться на думці, що альтернативи поштовій доставці пенсій в Україні наразі немає, і створити її за кілька місяців неможливо. Тому, певні, до нового року конфлікт, найімовірніше, вирішиться. Адже перед виборами навряд чи хтось ризикне позбавити пенсіонерів зароблених грошей.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів доручив Державній аудиторській службі перевірити протягом десяти днів процес формування ціни на доставку пенсій працівниками "Укрпошти".