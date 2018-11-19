Водії платитимуть за пасажирів: нардеп розкрила деталі підвищення штрафів за порушення ПДР

Політик зазначила, що водій авто, якщо його пасажири не пристібаються, бере відповідальність за них на себе.

Верховна Рада вже в найближчі тижні може прийняти у другому читанні законопроект про значне підвищення штрафів для водіїв за непристебнуті ремені безпеки. При цьому водіям доведеться платити штрафи не тільки за себе, але і за непристебнутих пасажирів.

Деталі ініціативи розкрила співавтор даного законопроекту, народний депутат від БПП Ірина Суслова, передає «Обозреватель».

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"Законопроект дуже важливий. Ми сподіваємося, що він буде проголосований на наступному пленарному тижні. Дослідження в країнах Євросоюзу доводять, що якщо пасажир або водій їде пристебнутим ременем безпеки, то він отримує на 70% менше травм, ніж непристебнутий", - розповіла нардеп.

За її словами, вимога діятиме тільки для тих транспортних засобів, які оснащені ременями безпеки.

"Умовно кажучи, в старих автомобілях, у яких ззаду немає ременів безпеки, ми не можемо зобов'язати людей пристібатися. Якщо машина оснащена, повинні бути пристебнуті не тільки водій, але і всі пасажири, незалежно від того, де вони сидять, як це відбувається в Євросоюзі", - пояснила Суслова.

Також політик зазначила, що водій авто, якщо його пасажири не пристібаються, бере відповідальність за них на себе.

"Штрафи будуть виписуватися на авто, залежно від кількості непристебнутих людей. Якщо зупинили водія з двома пасажирами, водій несе відповідальність за всіх трьох, відповідно, штраф має бути помножений на три", - розповіла Суслова.