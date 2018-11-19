В аеропорту "Бориспіль" спорудили накриття над платформами для поїздів (фото)

Відкриття залізничного сполучення між столицею України і її головними повітряними воротами повинне відбутися вже до кінця листопада.

Станція Бориспіль-аеропорт, яка прийматиме рельсобуси, що прибувають з Центрального залізничного вокзалу Києва, вже практично готова до запуску в експлуатацію.

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Як пише ЦТС, про це свідчить фотографія, яку розмістив на своїй сторінці в Facebook Іван Лях, керівник правового департаменту в ДТЕК ВІЕ.

"Прогулявся до станції "Київ Бориспіль Експрес". Там вже цілий Кінгс-Крос звели. Дивився повністю закриту платформу. Думаю, запустять електричку (на маршруті працюватимуть дизельні поїзди - ред.) на тижні", - поділився він своїми враженнями від побаченого.

Зазначимо, що, судячи з фотографії, все ще ведуться роботи з накриття переходу між залізничною станцією і терміналом D - на фото праворуч видно арки майбутнього переходу. Як раніше інформував прем'єр-міністр України Володимир Гройсман перехід між платформами і терміналом аеропорту буде критим.

Як неодноразово заявлялося, відкриття залізничного сполучення між столицею України і її головними повітряними воротами повинне відбутися вже до кінця листопада.

У жовтні "Укрзалізниця" закінчила процедуру офіційного затвердження назви залізничної станції, яка будується біля аеропорту. Вона називатиметься - Бориспіль-аеропорт.

Минулої п'ятниці, 16 листопада, в ПРАТ УЗ відзначили, що тільки за перший рік роботи експресу планують перевезти 30% пасажирів аеропорту "Бориспіль", що має становити понад 3 млн осіб. Надалі "Укрзалізниця" очікує зростання пасажиропотоку до 4 млн пасажирів на рік.