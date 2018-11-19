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Жителі Закарпаття через ціни на газ перекрили трасу Київ-Чоп (фото)

16:02, 19 листопада 2018
Транспорт/Зв'язок
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На Закарпатті жителі протестують проти високих цін на газ / фото 112.ua

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Про це повідомляє "112 Україна".

"Стою в пробці на міжнародній трасі Київ-Чоп, у Нижніх Воротах. Селяни протестують. Хочуть таким чином знизити тарифи на газ. Чекають голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля", - розповів співрозмовник агентства, працівник НЕК "Укренерго".

Також працівник НЕК "Укренерго" повідомив, що протестувальники не пропустили навіть спеціальну машину електриків. "У нас аварійне відключення електроенергії, і 1/3 Закарпатській області під загрозою відключення", - зазначив працівник НЕК.

Як повідомляв УНІАН, вчора в передмісті Одеси, біля села Крижанівка, місцеві жителі перекрили трасу Одеса-Південний, вимагаючи включити опалення.

фото 112.ua
фото 112.ua

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Теги: #Закарпаття#перекриття дороги#ціни на газ