Porsche почала тестувати свій електрокар Taycan (відео)

Без дозарядки Porsche Taycan зможе проїжджати до 500 кілометрів.

Передсерійний зразок електромобіля Porsche Taycan сфотографували під час випробувань на трасі Нордшляйфе.

Як маскування електромобіль отримав вихлопні труби, пише "Новое время" із посиланням на Motor1.

Найімовірніше, електромобіль вже тестують в майже серійному кузові, так що можна судити про вигляд моделі з цього прототипу. Конкурент Tesla Model S з Німеччини буде відрізнятися гігантським обертовим моментом при старті з місця. Розгін до 100 км/год буде займатися менш 3,5 секунд, а до 200 км/год електромобіль примчиться всього за 12 секунд.

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Без дозарядки Porsche Taycan зможе проїжджати до 500 кілометрів, а 15-хвилинна зупинка у розетки дозволить отримати запас енергії в акумуляторах, достатній для поїздки на 400 кілометрів.

Очікується, що серійний електромобіль буде представлений весною 2019 року на автосалоні в Женеві. При цьому, правда, офіційної інформації про дату прем'єри Porsche Taycan немає.