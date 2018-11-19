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Porsche почала тестувати свій електрокар Taycan (відео)

17:12, 19 листопада 2018
Транспорт/Зв'язок
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Як маскування електромобіль отримав вихлопні труби / скріншот

Як маскування електромобіль отримав вихлопні труби, пише "Новое время" із посиланням на Motor1.

Найімовірніше, електромобіль вже тестують в майже серійному кузові, так що можна судити про вигляд моделі з цього прототипу. Конкурент Tesla Model S з Німеччини буде відрізнятися гігантським обертовим моментом при старті з місця. Розгін до 100 км/год буде займатися менш 3,5 секунд, а до 200 км/год електромобіль примчиться всього за 12 секунд.

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Без дозарядки Porsche Taycan зможе проїжджати до 500 кілометрів, а 15-хвилинна зупинка у розетки дозволить отримати запас енергії в акумуляторах, достатній для поїздки на 400 кілометрів.

Очікується, що серійний електромобіль буде представлений весною 2019 року на автосалоні в Женеві. При цьому, правда, офіційної інформації про дату прем'єри Porsche Taycan немає.

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Теги: #електрокар#Porsche