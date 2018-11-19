Омелян повідомив про перший конкурс на міжобласні маршрути за новими правилами

Міністр інфраструктури розповів про продовження реформи автобусних перевезень.

Міністерство інфраструктури проведе перший конкурс на 58 міжобласних автобусних маршрутів.

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на сторінку міністра інфраструктури Володимира Омеляна у Facebook .

Керівник міністерства пообіцяв, що конкурс проведуть за новими, прозорими правилами і за "заявницьким принципом".

"Не декілька тисяч доларів чиновнику, не маршрути і автобусні компанії чиновника, які виграють зі старими автобусами або взагалі без їх наявності у компаній, що давно на ринку і вклали не один мільйон гривень у парк, а: заповнив документи, відповідаєш усім вимогам - отримав маршрут", - написав Омелян.

Також він нагадав, що нові автобусні маршрути не відкривалися з 2013 року і розповів про вимоги до перевізників, які хочуть брати участь в конкурсі.

"Щоб ніхто не забув, вимоги за класністю на частині маршрутів ми визначили Євро-2 і вище, і тільки сидячі місця пасажиром місткістю не менше 18 місць. На довгих маршрутах Євро-3 і вище пасажиромісткістю не менше 30 місць (це великі автобуси типу Неоплан)", - додав міністр інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року Омелян розповів про плани розпочати в Дніпрі будівництво тестового майданчика для українського Hyperloop.