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"Укрзалізниця" з 23 листопада змінить графік курсування трьох поїздів

18:27, 19 листопада 2018
Транспорт/Зв'язок
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Це пов'язано з ремонтом поблизу станції "Вакулинці" у Полтаві / фото УНІАН

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" має намір з 23 листопада по 1 грудня змінити графік курсування поїздів Київ - Черкаси, Костянтинівка – Київ і Київ – Херсон у зв'язку з плановим ремонтом інфраструктури.

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Як повідомили в прес-службі відомства, ремонтні роботи будуть проводитися поблизу станції "Вакулинці" (Подільський район Полтави).

Згідно з повідомленням, заплановано виконання реконструкції стрілочних переводів та укладання ділянок колій на станції "Вакулинці".

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - закрите акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Теги: #Укрзалізниця#поїзди