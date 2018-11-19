"Укрзалізниця" з 23 листопада змінить графік курсування трьох поїздів

Це пов'язано з плановим ремонтом інфраструктури поблизу станції "Вакулинці" у Полтаві.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" має намір з 23 листопада по 1 грудня змінити графік курсування поїздів Київ - Черкаси, Костянтинівка – Київ і Київ – Херсон у зв'язку з плановим ремонтом інфраструктури.

Читайте також"Укрзалізниця" запустила в тестовому режимі вузькоколійку Мукачево - Будапешт

Як повідомили в прес-службі відомства, ремонтні роботи будуть проводитися поблизу станції "Вакулинці" (Подільський район Полтави).

Згідно з повідомленням, заплановано виконання реконструкції стрілочних переводів та укладання ділянок колій на станції "Вакулинці".

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - закрите акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.