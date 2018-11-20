Україна може почати повну економічну блокаду Криму у відповідь на погрози РФ в Азові – експерт

При цьому військовий експерт визнав, що наразі Росія у змозі перекрити Керченську протоку.

Україна на сьогодні має важелі впливу, щоб дати відповідь на погрози Росії заблокувати вхід до Азовського моря.

Таку думку висловив військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов, коментуючи обіцянки Кремля "закрити Азов за лічені хвилини", передає «Обозреватель».

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"У нас є важелі, ми можемо почати повну економічну блокаду Криму", — заявив військовий експерт.

"Знову ж таки — чому наше політичне керівництво не денонсує угоду про внутрішнє море з Російською Федерацією і не звертається до міжнародних інстанцій для приведення міжнародного морського права в акваторії Азовського моря з поняттям нейтральних вод, з поняттям державного кордону та примусом Росії до виконання цих правил?" — додав він.

При цьому Жданов визнав, що на сьогодні Росія у змозі перекрити Керченську протоку, оскільки вона практично повністю контролює і акваторію Азовського моря, і вхід до нього.

На питання, чи можлива міжнародна реакція, якщо від блокування Азовського моря постраждають судна третіх країн, експерт заявив: "Питання в тому, як Росія пояснить це блокування. Якщо вони це пояснять у рамках договору про спільне використання Азова як внутрішнього моря, то до них жодних юридичних претензій висунути на сьогодні не можна. Якщо це виглядатиме як самоуправство Росії, то тоді судновласники мають повне право подати позови про збитки і порушення міжнародних правил судноплавства".