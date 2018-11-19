У Чорному морі зазнав аварії буксир "Паралель": активісти кажуть про причетність судна до контрабанди

У ГО «Комітет боротьби з організованою злочинністю і корупцією» стверджують, що вантаж нібито належить колишньому депутату міськради.

Буксир «Паралель», який зазнав аварії в Чорному морі, та екіпаж якого сьогодні врятовано, транспортував велику партію контрабандних сигарет.

Про це у Facebook заявила громадська організація «Комітет боротьби з організованою злочинністю і корупцією», яка стверджує, що вантаж нібито належить колишньому депутату міськради.

«Затонулий біля берегів Одеського порту буксир «Паралель» пов'язаний з дрейфуючою зараз у районі причалу № 121 (приблизно Совіньон) баржею номер ДМ 23-09. Власник судна - колишній депутат міської ради від Партії регіонів Олександр Кисіль», - сказано в заяві.

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Зазначається, що зазначена баржа перевозила 5 млн пачок сигарет з Росії через Крим.

За деякими даними, коли буксир зазнав аварії, екіпаж відчепив баржу, внаслідок чого її прибило до одеського узбережжя.

У відповідних відомствах таку заяву громадських поки що не коментують.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Чорному морі врятовано екіпаж українського буксира «Паралель», який зазнав аварії.

Повідомлялося, що в районі Тендрівської коси (Херсонська обл.), приблизно за 9 миль від берега, зазнав аварії буксир «Паралель». Судно прямувало до Скадовська Херсонської області.

Для порятунку екіпажу буксира в зазначений район вирушили два пошуково-рятувальні катери з Чорноморська (Одеська область) і катер Морської охорони Держприкордонслужби з Очакова (Миколаївська область).

На момент прибуття рятувальників на місце події екіпаж буксира було підібрано судном закордонного прямування, яке проходило поруч. Діставшись у район події, катер Морської охорони взяв на борт екіпаж буксира з 4-х осіб.