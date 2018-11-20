До України прибули ще 5 тепловозів General Electric

"Укрзалізниця" має намір задіяти новий рухомий склад на мелітопольському, миколаївському та маріупольському напрямках.

В Україну прибули ще 5 тепловозів General Electric з Пенсільванського заводу GE Transportation (США), які, як і 15 попередніх, відправляться на Крюківський вагонобудівний завод для остаточного укомплектування.

Читайте такожСтаре залізо: в "Укрзалізниці" назвали середній вік своїх локомотивів

Як повідомили в прес-службі держкомпанії "Укрзалізниця", сьогодні локомотиви були вивантажені з судна в морському торговельному порту "Чорноморськ".

"За контрактом перша партія тепловозів TE33A серії Evolution виробництва General Electric складається з 30 одиниць. Таким чином, з урахуванням сьогоднішньої поставки в Україну вже поставлено всього 20 тепловозів", - повідомили в прес-службі.

В "Укрзалізниці" зазначили, що зараз йде процес сертифікації тепловозів, яку здійснює орган з сертифікації продукції вагонобудування "Український науково-дослідний інститут вагонобудування".

Також повідомляється, що "Укрзалізниця" має намір задіяти новий рухомий склад на мелітопольському, миколаївському та маріупольському напрямках.

Зокрема, на миколаївському сайті, до завершення електрифікації залізничній дільниці Долинська-Миколаїв, курсуватиме 10 нових локомотивів.

"Ще п'ять одиниць планується відправити на ділянку Білгород-Дністровський – Ізмаїл", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" підписала з американською компанією General Electric рамкову угоду про постачання "Укрзалізниці" до 225 локомотивів з локалізацією виробництва в Україні до 40% на суму 1 мільярд доларів.

В рамках реалізації першого етапу угоди укладено договір купівлі-продажу між General Electric і "Укрексімбанком" на постачання в кінці 2018 року і на початку 2019 року 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації виробництва в Україні 10%.

8 листопада "Укрзалізниця" зазнала перший тепловоз General Electric в складі вантажного поїзда на дільниці Кременчук-Ромодан.

Ціна покупки 30 локомотивів General Electric акціонерної держкомпанією "Укрзалізниця" становить 4,68 мільйона доларів за одиницю.