У МВС показали французькі вертольоти, які передадуть Україні (фото)
11:30, 20 листопада 2018Транспорт/Зв'язок
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У грудні вертольоти будуть передані Державній службі з надзвичайних ситуацій України та Національній поліції.
Перші вертольоти для України Airubus Н225 Super puma - практично готові / Twitter Арсен Аваков
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков показав фото перших вертольотів Airubus Н225 Super puma, які виробляють у Франції для України.
Знімки міністр опублікував в Twitter.
Twitter Арсен Аваков
"Перші вертольоти для України Airubus Н225 Super puma - практично готові! Наші французькі партнери завершують складання, налагодження та випробувальні польоти", - написав міністр.
Twitter Арсен Аваков
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Аваков додав, що в грудні вертольоти будуть передані Державній службі з надзвичайних ситуацій України та Національній поліції.
Також він зазначив, що українські пілоти вже знайомляться з машинами і напрацьовують досвід.
Як повідомляв УНІАН, чотири французьких вертольота Airbus Helicopters надійдуть в Україну в кінці року.
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