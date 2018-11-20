этот материал доступен на русском

У МВС показали французькі вертольоти, які передадуть Україні (фото)

11:30, 20 листопада 2018
Транспорт/Зв'язок
1322 0
Перші вертольоти для України Airubus Н225 Super puma - практично готові / Twitter Арсен Аваков

Знімки міністр опублікував в Twitter.

Twitter Арсен Аваков

"Перші вертольоти для України Airubus Н225 Super puma - практично готові! Наші французькі партнери завершують складання, налагодження та випробувальні польоти", - написав міністр.

Twitter Арсен Аваков

Читайте такожДо України прибули ще 5 тепловозів General Electric

Аваков додав, що в грудні вертольоти будуть передані Державній службі з надзвичайних ситуацій України та Національній поліції.

Також він зазначив, що українські пілоти вже знайомляться з машинами і напрацьовують досвід.

Як повідомляв УНІАН, чотири французьких вертольота Airbus Helicopters надійдуть в Україну в кінці року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #МВС#вертольоти