Ryanair має намір інвестувати в Україну $1,5 мільярда

Також у планах компанії - збільшення флоту до 15 літаків та пасажиропотоку - до 5 мільйонів осіб.

Найбільший європейський лоукостер - ірландська авіакомпанія Ryanair має намір за три-п'ять років інвестувати в Україну 1,5 мільярда доларів, збільшивши флот до 15 літаків і пасажиропотік до 5 мільйонів осіб.

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Про це заявив комерційний директор компанії Ryanair Девід О'Брайан на зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

"Сподіваємося, що ми збільшимо кількість маршрутів в Київ. Ми сподіваємося збільшити до літа пасажиропотік до 1 мільйона пасажирів. Сподіваємося, що через 3-5 років пасажиропотік збільшиться до 5 мільйонів. Це збільшить наш флот в Україні до 15 літаків і складе до 1,5 мільярда доларів інвестицій", - сказав він.

Також О'Брайан зазначив, що зараз основною проблемою збільшення кількості рейсів в Україну є протекціоністська політика з боку Німеччини, Франції, Італії та Бельгії. "Щойно ця перешкода буде подолана, компанія збільшить кількість рейсів до/з України", - підкреслив він.

При цьому О'Брайан додав, що сьогодні після обіду з'являться квитки по 5 євро в Лондон з України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбудеться спільна прес-конференція міністра інфраструктури України Володимира Омеляна і комерційного директора компанії Ryanair Девіда О'Брайана. Раніше Омелян заявляв, що на цьому тижні до України приїде керівництво двох великих лоукост-авіакомпаній, які вже присутні на українському ринку, і вони можуть анонсувати плани щодо розширення своєї діяльності.