Кабмін заклав у проект бюджету-2019 півмільярда гривень на доставку пенсій

Раніше голова "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що з початку 2019 року компанія планує припинити доставку пенсій українцям через низькі тарифи на доставку і як наслідок – великі збитки.

Кабінет міністрів України передбачив у проекті державного бюджету на 2019 рік 500 мільйонів гривень для національного оператора поштового зв'язку "Укрпошта" з метою фінансування заробітної плати листонош, які здійснюють доставку пенсій для українців.

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"У проекті бюджету 2019 закладаються 500 мільйонів гривень для "Укрпошти", вперше за десятиліття. Ці гроші будуть спрямовані виключно на фінансування заробітної плати листонош "останньої милі", - написав міністр інфраструктури України Володимир Омелян в мережі Facebook.

Голова транспортного відомства також зазначив, що таким чином уряд зможе забезпечити безперебійну доставку пенсій і виступити гарантом збереження робочих місць і зарплат співробітникам "Укрпошти", "які забезпечують присутність держави у найменших населених пунктах України".

Раніше в інтерв'ю "Урядовому кур'єру" генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив про плани оператора з початку 2019 року закрити 5-7 тисяч відділень у сільській місцевості і звільнити частину адміністративного і виробничого персоналу внаслідок збитків компанії.

Крім того, Смілянський повідомив, що з початку 2019 року "Укрпошта" припинить здійснювати доставку пенсій українцям, через те, що підприємство зазнало мільярда гривень збитків внаслідок доставки цих виплат.

У відповідь на це, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман різко розкритикував плани керівництва "Укрпошти" відмовитися від доставки пенсій в 2019 році і закрити тисячі відділень, порадивши чиновникам в такому випадку писати заяви про звільнення або розвивати ті напрямки, які перетворять "Укрпошту" на прибуткову компанію.

Як повідомляв УНІАН, "Укрпошта" в 2017 році отримала 203 мільйони гривень чистого збитку проти 158 мільйонів гривень чистого прибутку роком раніше.

Публічне акціонерне товариство "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 мільйонів поштових відправлень, 16 мільйонів посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 мільйонів переказів, а також доставляє понад 83 мільйона пенсій.