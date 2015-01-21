«Укрзалізниця» може переформувати 2 потяги "Тарпан" на 4

Якщо не оновлювати рухомий склад, до 2020 року залишиться лише 1257 вагонів / Фото УНІАН

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Як сказано в повідомленні, цю пропозицію «Укрзалізниця» отримала від заступника міністра інфраструктури України Олександра Кави, в рамках підготовки проекту фінансового плану на 2015 рік.

Згідно із пропозицією заступника міністра, з наявних двох електропоїздів «Тарпан» і додаткових елементів залізничники зможуть отримати 4 електропоїзди місткістю 300-400 пасажирів.

«Прошу подати ці пропозиції у фінплан "Укрзалізниці" на 2015 рік. Таким чином ми підвищимо ефективність Української залізничної швидкісної компанії, значно розширивши мережу курсування її електропоїздів і підвищивши ефективність експлуатації», - цитує прес-служба Каву.

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За його словами, на сьогоднішній день ситуація із залізничним пасажирським парком настільки складна, що потрібно максимально використовувати наявні ресурси для його оновлення та модернізації. Сьогодні на залізницях експлуатуються тільки 2 900 тис. пасажирських вагонів із 5000. У решти - термін експлуатації понад 28 років. За прогнозами, якщо не оновлювати рухомий склад, до 2020 року пасажирський парк буде нараховувати лише 1257 вагонів, яких буде недостатньо навіть для половини нинішніх обсягів перевезення.

Крім того, під час підготовки технічних завдань на розробку нових типів пасажирського рухомого складу Кава рекомендував залізничникам розробити єдині стандарти до облаштування вагонів для кожного виду перевезень, зокрема пасажиромісткість, кількість дверей, ширину дверей, висоту рівня підлоги та її відповідність рівню платформ для забезпечення зручного входу і виходу пасажирів тощо.

Кава також зазначив, що підвищення тарифів на пасажирські залізничні перевезення без помітного підвищення якості надання послуг не буде.

Раніше УНІАН повідомляв, що «Укрзалізниця» у грудні збільшила перевезення пасажирів у швидкісних поїздах на 38%.