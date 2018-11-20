На кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей хочуть побудувати аеропорт

На будівництво аеропорту з бюджету буде виділено 200 млн грн, але вже зареєстровано поправку до проекту держбюджету на наступний рік, що передбачає виділення коштів на зазначені цілі в розмірі 1 млрд грн.

На адміністративному кордоні Дніпропетровської й Запорізької областей біля селища Солоне може бути побудований новий аеропорт "Придніпров'я".

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Про це написав на своїй сторінці в Facebook голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов.

«Фахівці з усієї країни були залучені до розробки проекту аеропорту. Було багато пропозицій про місце будівництва нового терміналу та злітно-посадочної смуги. Будівництво великого хаба на кордоні Дніпропетровської й Запорізької областей дасть змогу об'єднати пасажиропотоки двох регіонів. Це масштабний проект - це крок у цивілізоване майбутнє двох регіонів", - написав він.

За його словами, на будівництво аеропорту з проект бюджету передбачається виділити 200 млн грн, але вже зареєстровано поправку до проекту держбюджету на наступний рік, що передбачає виділення коштів на зазначені цілі в розмірі 1 млрд грн.

Пригунов навів слова голови бюджетного комітету Верховної Ради Андрія Павелка, який заявив, що на останній нараді з Кабміном президент України Петро Порошенко поставив завдання - почати будівництво аеропорту. «Робоча назва аеропорту - "Придніпров'я", і побудувати його мають в Солоному», - процитовані в повідомленні слова Павелка.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на нову злітну смугу аеропорту «Дніпро» планується передбачити в держбюджеті на 2019 рік щонайменше 1 млрд грн, а будівництво може початися в квітні 2019 року.