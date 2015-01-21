Маріупольські поїзди через підрив мосту в Запорізькій області тепер ходять тільки до Бердянська

У зв'язку з підривом мосту в Запорізькій області змінено маршрути низки поїздів до Сартани (селища, підпорядкованого Іллічівській раді Маріуполя - УНІАН).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Придніпровської залізниці (ПЗ), за зміненим маршрутом до Бердянська курсують поїзди:

№584/583 Київ - Сартана - з Києва через Комиш-Зорю;

№ 70/69 Львів - Сартана - без заходу в Комиш-Зорю;

№522/521 Харків - Сартана - з Харкова через Комиш-Зорю.

Як повідомляв УНІАН, терористи 20 січня підірвали залізничний мостовий перехід у селі Кузнецовка Розівського району Запорізької області на кордоні з Донецькою областю, що спричинило сходження з рейок вантажного потягу.

Читайте такожПідрив мосту в Запорізькій області кваліфікований як "диверсія"Приблизно о 15:00 на 360 км перегону Комиш-Зоря - Розівка перед вантажним поїздом формування Придніпровської залізниці, який слідував від станції Комиш-Зоря до станції Сартана з вантажем 5 тис. тонн концентрату, стався підрив мостового переходу.

«Машиніст застосував екстрене гальмування, однак локомотив усе ж зійшов із рейок, 20 вагонів зійшли з рейок, локомотивна бригада не постраждала, а на місці працюють правоохоронці Запорізької області», - повідомили в прес-службі.

Водночас у прес-службі додали, що сам інцидент стався на території Донецької залізниці, але з потягом Придніпровської магістралі.

«Рух поїздів на ділянці Комиш-Зоря - Розівка в даний час призупинено», - додали у Придніпровській залізниця.