У Києві підписали договір будівництва метро на Виноградар

Відповідно до документа, роботи триватимуть до 2021 року, а їх бюджет майже 6 мільярдів гривень.

Київський метрополітен уклав договір на будівництво метро на Виноградар з переможцем тендеру, проведеного в системі на Prozorro, - ПАТ «Київметробуд».

Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

Зазначається, що йдеться про продовження Сирецько-Печерської гілки столичного метро.

У рамках першої черги робіт на ділянці у майже 4 кілометри передбачається спорудження двох станцій - «Мостицька» та «Проспект Правди» - і відгалуження у бік станції «Виноградар» для подальшого продовження лінії.

Відповідно до документу, роботи триватимуть до 2021 року, а їх бюджет становить 5 млрд 993 млн грн.

У метрополітені нагадують, що у рамках даного проекту вперше в Києві планують використати технологію вертикальних тунелів. Також «Мостицька» будуватиметься, як станція глибокого закладення, а «Проспект Правди» та наступні – передбачено споруджувати відкритим способом, як неглибокі.

«Наразі триває оформлення всіх передбачених законодавством документів для початку робіт. При підготовці проекту Київрада уже підтримала виділення технічних земельних ділянок для облаштування необхідних будівельних майданчиків», - інформують у Київському метрополітені.

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Як повідомляв УНІАН, 10 вересня ц.р. Київський метрополітен оголосив повторний тендер на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар у Подільському районі Києва.

Відповідно до тендерної документації, оголошена очікувана вартість робіт - 5 млрд 993 млн грн. Аукціон був призначений на 16 листопада.

Перед тим, у січні 2018 року КП «Київський метрополітен» також оголошував тендер вартістю 6,32 млрд грн.

5 вересня повідомлялось, що тендер на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену було скасовано через «неможливість усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель».

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що будівництво метро в напрямку мікрорайону Виноградар планується почати наприкінці 2017 року.

14 грудня 2017 р. Кличко заявив, що на будівництво столичного метрополітену наступного року Київ отримає з держбюджету 2,6 млрд грн.

21 грудня 2017 р. Київрада ухвалила програму соціально-економічного розвитку столиці на 2018-2020 роки, відповідно до якої закладено капітальні вкладення на 2018 рік, зокрема, на будівництво лінії метро на Виноградар обсягом 2,5 млрд грн.

У липні 2017 року у «Київському метрополітені» заявили, що мають намір побудувати станції метро «Мостицька» і «Проспект Правди» на ділянці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву столиці Виноградар до кінця 2019 року.