Ціни на бензин продовжують падати

Ряд великих мереж АЗС знизили ціни на бензин і дизпальне на 50 коп. за літр.

Великі мережеві оператори АЗС ОККО і WOG з 19 по 20 листопада знизили ціни на бензини і дизельне пальне на 50 копійок за літр.

Читайте такожПодолають "психологічний бар'єр єр": експерт спрогнозував суттєве зниження цін на бензин в Україні

Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

Зокрема, в мережах національних операторів OKKO і WOG вартість усіх бензинів і ДП знизилася, до: А-92 – 32,49 грн, А-95 – 33,49 грн, А-95 Преміум – 34,49 грн, ДП – 32,99 грн, ДП Преміум – 33,99 грн.

На столичних АЗС AMIC бензини подешевшали на 20 копійок за літр, до: А-92 – 32,29 грн, А-95 – 33,29 грн. На KLO – до: А-92 – 31,69 грн, А-95 – 32,09 грн.

У мережі BVS бензини також знизилися в ціні на 20 копійок за літр, до: А-92 – 31,34 грн, А-95 – 31,98 грн.

Згідно з інформацією UPECO, станом на 20 листопада середня вартість нафтопродуктів в Україні становила: А-92 – 30,73 грн/л, А-95 – 31,85 грн/л, А-95 Преміум – 33,02 грн/л, ДП – 31,63 грн/л, ДП-Преміум – 33,19 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, ціни на заправках в Україні зростали з кінця серпня на тлі істотного зростання світових цін на нафту, які почали знижуватися в другій половині жовтня.