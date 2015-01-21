Призначений додатковий поїзд Київ - Івано-Франківськ

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у західному напрямку, призначила додатковий поїзд №269/219 за маршрутом Київ - Івано-Франківськ.

У прес-службі відомства повідомили, що поїзд вирушить із Києва 23 січня о 22:23 і прибуде до Івано-Франківська об 11:37. У зворотному напрямку поїзд вирушить 25 січня о 20:00 і прибуде до столиці о 09:01.

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«Поїздом зможуть скористатися також жителі Козятина, Вінниці, Хмельницького, Тернополя і Львова», - зазначили у прес-службі.

Також повідомляється, що даний поїзд курсуватиме у складі 18 вагонів (купе, плацкарт і люкс) - 732 місця.

«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом та призначає додаткові поїзди на найбільш популярних напрямках, а також включає додаткові вагони до складу графікових поїздів», - наголосили у прес-службі.

Раніше УНІАН повідомляв, що «Укрзалізниця» за рік ввела 5 нових маршрутів швидкісних поїздів "Інтерсіті+".

Також повідомлялося, що до роботи в зимовий період «Укрзалізниця» підготувала понад 3 тис. пасажирських вагонів, із яких 2583 обладнані системою електрообігріву.

Станом на кінець грудня 2014 року на зимові свята "Укрзалізниця" запропонувала пасажирам понад 2,1 млн квитків на поїзди дальнього сполучення у найпопулярніших напрямках. У період різдвяних свят на Україні курсували 15 додаткових поїздів.