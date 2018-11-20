Учасники ринку електроенергії закликали парламент подовжити дію податкових пільг на ввезення електромобілів

Під листом-зверненням до парламентарів, ініційованим Укренерго, поставили підписи керівники ДП «НАЕК «Енергоатом», ТОВ «ДТЕК», ПрАТ «Укргідроенерего», ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «Центренерго», а також голови Асоціації сонячної енергетики України та Української вітроенергетичної асоціації.

Укренерго та найбільші українські виробники електричної енергії й галузеві асоціації звернулися до Верховної Ради України із закликом подовжити дію пільг на імпорт електромобілів.

Під листом-зверненням до парламентарів, ініційованим Укренерго, поставили підписи керівники ДП «НАЕК «Енергоатом», ТОВ «ДТЕК», ПрАТ «Укргідроенерего», ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «Центренерго», а також голови Асоціації сонячної енергетики України та Української вітроенергетичної асоціації.

Нагадаємо, 31 грудня 2018 року спливає термін дії тимчасового звільнення від сплати ПДВ та акцизу імпорту електромобілів. Верховна Рада не підтримала зміни до законопроектів №8487 та №8488 щодо подовження цих пільг у 2019 році.

Керівники найбільших енергокомпаній та провідних галузевих асоціацій в листі до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія та голів усіх депутатських фракцій зазначили, що сьогодні увесь світ рухається в напрямку декарбонізації, енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії. І електромобілі є невід’ємною частиною цього тренду. Вони не лише вирішують екологічні проблеми та дозволяють скоротити кількість шкідливих викидів, але також сприяють появі принципово нових можливостей розвитку енергосистеми.

«Розвиток електротранспорту — один з головних чинників, який рухає світ до нового типу економіки, яка ґрунтується на чистих енергоресурсах. Власники електромобілів в Україні — переважно молодь. Для неї електротранспорт — це не лише можливість заощаджувати на пальному, але й спосіб долучитися до глобальних перетворень в енергетиці та світовій економіці. Україні сьогодні вкрай необхідно мати якнайбільше таких агентів змін сучасної енергетики, а поширення електромобілів прямо впливає на їх чисельність. Крім того, велика кількість електромобілів — сама по собі є вікном можливостей для української енергетики. Ми є свідками глобальних зрушень в цій сфері. Діджиталізація та нові ІТ-рішення зміщують фокус з виробництва електроенергії на її споживання. Тому електромобілі вже зараз можуть використовуватися для оперативного регулювання попиту, а зовсім скоро — працювати як мікросистеми накопичення. У майбутньому вони стануть елементом «розумних мереж», як постачальники послуг з балансування енергосистеми. Все це — наше спільне «завтра», в якому будемо жити всі ми. Для свого сталого чистого майбутнього нам треба вже сьогодні аналізувати споживання електромобілів та попит на них, поведінку водіїв тощо», — йдеться в листі.

Українська енергоспільнота солідарна в тому, що тимчасове звільнення від ПДВ та акцизного податку ввезення в Україну електромобілів — не лише стимулюватиме зростання продажів електрокарів, це — сигнал, що ми є частиною цивілізованого світу й готові до нових технологічних, соціальних та екологічних викликів.

Зазначимо, впродовж останніх років в усьому світі спостерігається тенденція зростання попиту на автомобілі з електродвигуном. У Європі їх вже понад 1 млн. До кінця 2018 р., за прогнозами, їх кількість зросте ще на 350 тис.

Електротранспорт став об’єктом підвищеної уваги парламентів та урядів розвинутих країн. Європейські держави активно стимулюють зростання сегменту електромобілів за допомогою податкових пільг, аби створювати нові можливості розвитку інфраструктури зарядних станцій і розвитку енергосистеми.

Українські енергокомпанії та галузеві асоціації висловили сподівання, що парламентарі візьмуть до уваги ці аргументи та підтримають європейську практику стимулювання зростання сегменту екологічно чистого транспорту в Україні.