Омелян назвав терміни будівництва нового українського аеропорту "Придніпров'я"
Новий аеропорт "Придніпров'я" на адміністративній межі Дніпропетровської та Запорізької областей біля селища Солоне може бути побудований максимум через три роки.
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Про це сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян на прес-конференції.
«Прийнято рішення про будівництво нового аеропорту в селищі Солоне. Відстань між містами Дніпро і Запоріжжя 30-40 км. У цьому місці не буде проблем ні з власністю, ні з впливом незрозумілих осіб, ні зі спробами диктату, хто повинен літати. Це буде перший новий аеропорт в Україні. Він будуватиметься з наступного року. Я впевнений, що упродовж двох - максимум трьох років ми завершимо цей об'єкт», - сказав він.
За словами Омеляна, аеропорт будуватиметься за моделлю державно-приватного партнерства.
«Держава бере на себе будівництво злітної смуги, а все інше приватний інвестор. Також я хотів би, щоб підключалися обладміністрації. Вартість нового аеропорту порівнянна з будівництвом Одеського аеропорту або аеропорту в Дніпрі, яке розглядалося до цього», - сказав він.
Омелян зазначив, що одночасно буде йти будівництво нових регіональних аеропортів. «Потреба є на сході, в Кропивницькому та інших містах", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, на будівництво аеропорту з проекту бюджету передбачається виділити 200 млн грн, але вже зареєстровано поправку до проекту держбюджету на наступний рік, що передбачає виділення коштів на ці цілі в розмірі 1 млрд грн.