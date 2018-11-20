Кримський міст почав просідати - МінТОТ (знімки)

У МінТОТ зазначили, що Кримський міст почав просідати, й показали проблемні ділянки.

Незаконно побудований Російською Федерацією Керченський міст зміщується. Про це свідчать результати космічної зйомки.

Зокрема, зафіксовано декілька критичних ділянок Кримського мосту, де відбуваються процеси зміщення, повідомляє у Facebook Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України.

"У районі штучного насипу з боку Кримського півострова відмічаються об’єкти з вертикальними зміщеннями зі швидкістю від 89 міліметрів (просідання) до 52 міліметрів на рік (підняття) (графік у синій рамці)", - йдеться у повідомленні.

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"У центральній частині мосту відмічається підняття арки залізничного сполучення зі швидкістю до 30 міліметрів на рік. Однак арка автомобільного сполучення просідає зі швидкістю до 32 міліметрів на рік (графік у червоній рамці)", - додали у МінТОТ.

Крім того, зазначили у міністерстві, на території острова Тузла спостерігаються дві небезпечні ділянки: перша - частина коси просідає зі швидкістю від 10 до 90 міліметрів на рік (графік у синій рамці).

"Друга – об’єкти поруч з ділянкою мосту просідають зі швидкістю до 83 міліметрів на рік (графік у червоній рамці)", - йдеться у повідомленні.

За оцінками фахівців, виявлені вертикальні зміщення арок Керченського мосту свідчать про нестабільність морського дна у місцях встановлення опор та мають негативний вплив на акваторію Чорного моря, можуть нести загрози життю і здоров’ю людей.

"Складні погодні умови особливо у зимовий період у сейсмічно нестабільному районі можуть посилити дестабілізуючі фактори впливу на стійкість Керченського мосту", - наголосили експерти.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня проліт споруджуваної залізничної частини Кримського моста з'їхав у воду при монтажі конструкцій.

З'ясувалося, що листи заліза на Кримському мосту, на які був встановлений домкрат, не були закріплені між собою і з основною конструкцією. У підсумку домкрат змістився в бік, що і стало причиною обвалення. Офіційно інцидент списали на технічну несправність домкрата.