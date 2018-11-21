В "Укравтодорі" назвали "космічну" суму, необхідну на ремонт українських доріг

Радник голови "Укравтодору" зазначив, що джерел для фінансування ремонту доріг не так багато.

На ремонт доріг в Україні потрібно близько трильйона гривень.

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Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив колишній заступник міністра транспорту та інфраструктури, радник голови "Укравтодору" Олександр Кава.

"Що стосується цифр, вони коректні: 600 млрд необхідно тільки для доріг державного значення. Ще порівнянна сума необхідна для доріг місцевого значення, які з 1 січня цього року передані в сферу відповідальності ОДА. Сумарно це більше трильйона, оскільки 94% доріг, якщо ми говоримо про дороги державного значення та місцевого значення, знаходяться в неналежному стані", – зазначив Кава.

Він додав, що джерел для фінансування ремонту доріг не так багато. Основним інвестором у розвиток дорожньої мережі в усіх розвинених країнах є держава та органи місцевого самоврядування. Інвестори можуть приходити на невеликі проекти, де дуже висока інтенсивність руху.