Заарештований голова Nissan і Renault планував злиття компаній — ЗМІ

Арешт голови альянсу продовжили на десять діб.

Окружний суд Токіо продовжив арешт голови альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона і топ-менеджера Грега Келлі на десять днів. Про це повідомляє NHK.

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Газета The Asahi Shimbun з посиланням на джерела повідомляє, що прокуратура може розпочати розслідування щодо Nissan через те, що компанія протягом п'яти років не могла виявити надання Гоном неповної звітності. Якщо вина автоконцерну буде доведена, йому може загрожувати штраф 700 млн ієн ($6,2 млн), повідомляє РБК.

Як пише Financial Times з посиланням на джерела в раді директорів Nissan, Гон планував злиття компанії з Renault. Воно повинно було відбутися протягом декількох місяців.

Напередодні влада Франції запропонувала ввести тимчасове керівництво Renault. Як зазначається на сайті компанії, Гон, який є «тимчасово непрацездатним», залишається гендиректором компанії. Проте рада директорів вирішила тимчасово призначити заступником гендиректора Тьєррі Боллоре, який буде мати такі ж повноваження, як Гон.

Гон був заарештований в Японії 19 листопада. Компанія Nissan протягом декількох місяців проводила проти нього і топ-менеджера Грега Келлі розслідування, під час якого з'ясувалося, що вони протягом багатьох років занижували доходи Гона у звітах для біржі. Також були розкриті факти використання активів компанії в особистих цілях.