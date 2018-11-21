Маріупольський морпорт збільшить вантажообіг з італійським Porto Nogaro більш ніж удвічі

У планах портів не тільки розширення номенклатури вантажів, але й обмін технологіями перевалки вантажів та впровадження комплексного екологічного моніторингу у Маріупольському морпорту.

Маріупольський морський торговельний порт (Донецька обл.) та італійський порт Nogaro (Сан-Джорджо-ді-Ногаро, Італія) підписали Меморандум про співробітництво, що передбачає, зокрема, розширення номенклатури вантажів, повідомила прес-служба АМПУ у вівторок.

"Вантажообіг між Маріупольським портом і італійським Порто Ногаро (Porto Nogaro) до кінця 2019 року виросте більш ніж в 2 рази - до близько 500 тис. тонн", - цитується в повідомленні начальник Маріупольської філії ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Ігор Барський, пише Обозреватель.

Як зазначили в АМПУ, в планах портів не тільки розширення номенклатури вантажів, але й обмін технологіями перевалки вантажів та впровадження комплексного екологічного моніторингу у Маріупольському морпорту.

"Ми налаштовані на розширення номенклатури вантажів і готові обробляти імпортний вантажопотік, коли вантажовідправники Італії включать Маріупольський порт у свій ланцюжок постачання вантажів", - процитувала прес-служба В. Барського.

Меморандум діє два роки, після чого буде автоматично подовжуватися щорічно.

Як повідомлялося, в жовтні 2018 року АМПУ зафіксувала забруднення акваторій Маріупольського (нафтопродуктами) і Херсонського (хімречовинами) морпортів, в серпні – акваторії Миколаївського морпорту (стічними водами).

У січні-жовтні 2018 року Маріупольський морпорт скоротив перевалку вантажів на 7,24% порівняно з січнем-жовтнем 2017 року - до 5,01 млн тонн.

Маріупольський морський порт входить в число найбільших портів України. Його потужності дозволяють перевалювати понад 17 млн тонн вантажів на рік. Порт цілий рік відкритий для заходу суден довжиною до 240 м та осадкою до 8 м. Його територія становить 73,2 га, довжина причальної лінії – 4,2 км

Porto Nogaro - річковий порт регіонального масштабу. Розташований у Сан-Джорджо-ді-Ногаро, в 10 км від порту в Адріатичному морі на півночі Італії. Глибина - 7,5 метрів. Обслуговує судна вантажопідйомністю до 16 тис. тонн. Спеціалізується на перевалці металургійної продукції, сипучих і рідких вантажів, машин і рослин.