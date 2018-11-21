«Укравтодор» назвав області-лідери і аутсайдери з ремонту доріг

Найгірший показник ремонту доріг місцевого значення в 2018 році в Луганській, Миколаївській, Закарпатській, Тернопільській і Одеській областях.

Найгірший показник виконання ремонту доріг місцевого значення в Україні у 2018 році - в Луганській, Миколаївській, Закарпатській, Тернопільській і Одеській областях, а найкращий показник - у Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Чернігівській та Львівській областях.

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Про це повідомив очільник «Укравтодору» Славомір Новак на засіданні уряду в середу.

«З початку цього року було запущено перший етап децентралізації доріг. Вперше місцеві органи влади отримали дороги і гроші. У цьому році 11,5 млрд грн. У наступному році це буде 14,6 млрд грн. Ми бачимо, що загальний обсяг виконання робіт на дорогах місцевого значення становить 63%. Найкращий показник виконання робіт - у Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Чернігівській та Львівській областях. Найслабший рівень - у Луганській, Миколаївській, Закарпатській, Тернопільській і Одеській областях», - сказав він.

Новак нагадав, що «Укравтодор» не є відповідальним за хід виконання робіт на дорогах місцевого значення. «З цього року вся відповідальність на плечах місцевої влади», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, українська автодорожня галузь у 2018 році отримала близько 47 млрд грн за рахунок гарантованого державного фінансування і додаткових джерел. Фінансування дорожнього будівництва в Україні у 2017 році становило близько 20 млрд грн. З 1 січня 2018 року «Укравтодор» відповідає тільки за 50 тис. км автодоріг країни, решта 120 тис. км перебувають під управлінням місцевої влади з гарантованим фінансуванням з Дорожнього фонду в обсязі 35% від його надходжень.