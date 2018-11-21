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Кримський міст просів: експерт прогнозує руйнування "будівництва століття"

13:37, 21 листопада 2018
Транспорт/Зв'язок
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Ілюстрація REUTERS

Про це розповів директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко, передає "Сегодня".

За його словами, з одного боку, просідання на 5-9 сантиметрів – незначні зрушення, але з іншого – вони навіть можуть призвести до трагедії.

"Будь-яка важка споруда з часом просідає. Відомо, що Кримський міст розташований у зоні тектонічної активності, тому зрозуміло, що можуть бути просідання – вниз, вгору. З одного боку, 5-9 сантиметрів на великих довжинах не так суттєво, але ніхто не дасть гарантії, що не з'являться локальні дуже сильні зниження або підвищення, які можуть викликати розрив конструкції. Я сподіваюся, що інженери передбачили режим моніторингу, адже якщо загинуть люди, це буде трагедія", – каже Сергієнко.

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Як розповідає експерт, якщо Керченський міст буде просідати рівномірно, споруда витримає такі зміни, а ось нерівномірні рухи спричинять появу тріщин, які також обіцяють руйнування.

"Коли усадка йде рівномірно, то це нічого страшного, але якщо ж нерівномірно – по спорудженню можуть піти тріщини. Такі процеси можна спостерігати на початку вулиці Гончара у Києві. Там стоїть велика чорна "сталінка". І можна побачити, як сталевими обручами намагаються врятувати цей будинок, тому що його частина просіла і дала тріщини. На мосту може статися така ситуація, коли локальне просідання, навіть на 9 сантиметрів, може викликати руйнування, тріщини", – зазначив він.

Як повідомляло Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, незаконно збудований Росією Кримський міст просідає. Про це свідчать результати космічної зйомки. Зокрема, зафіксовано кілька критичних ділянок мосту, де відбуваються процеси зсуву.

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