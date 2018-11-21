Кримський міст просів: експерт прогнозує руйнування "будівництва століття"

За даними експерта, якщо Кримський міст буде просідати нерівномірно, це може призвести до трагедії.

Навіть незначні зміщення Кримського мосту можуть призвести до руйнування всієї споруди.

Про це розповів директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко, передає "Сегодня".

За його словами, з одного боку, просідання на 5-9 сантиметрів – незначні зрушення, але з іншого – вони навіть можуть призвести до трагедії.

"Будь-яка важка споруда з часом просідає. Відомо, що Кримський міст розташований у зоні тектонічної активності, тому зрозуміло, що можуть бути просідання – вниз, вгору. З одного боку, 5-9 сантиметрів на великих довжинах не так суттєво, але ніхто не дасть гарантії, що не з'являться локальні дуже сильні зниження або підвищення, які можуть викликати розрив конструкції. Я сподіваюся, що інженери передбачили режим моніторингу, адже якщо загинуть люди, це буде трагедія", – каже Сергієнко.

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Як розповідає експерт, якщо Керченський міст буде просідати рівномірно, споруда витримає такі зміни, а ось нерівномірні рухи спричинять появу тріщин, які також обіцяють руйнування.

"Коли усадка йде рівномірно, то це нічого страшного, але якщо ж нерівномірно – по спорудженню можуть піти тріщини. Такі процеси можна спостерігати на початку вулиці Гончара у Києві. Там стоїть велика чорна "сталінка". І можна побачити, як сталевими обручами намагаються врятувати цей будинок, тому що його частина просіла і дала тріщини. На мосту може статися така ситуація, коли локальне просідання, навіть на 9 сантиметрів, може викликати руйнування, тріщини", – зазначив він.

Як повідомляло Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, незаконно збудований Росією Кримський міст просідає. Про це свідчать результати космічної зйомки. Зокрема, зафіксовано кілька критичних ділянок мосту, де відбуваються процеси зсуву.