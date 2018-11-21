Закони про "євробляхи" сьогодні передадуть на підпис президенту - Парубій

За словами голови ВР, депутати відхилили чотири проекти постанов, якими передбачалося скасування рішень парламенту від 8 листопада.

Сьогодні, 21 листопада, на підпис президенту Петру Порошенку буде передано закони про зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування і розмитнення автомобілів на єврономерах при ввезенні на територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання парламенту заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

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Він зазначив, що було відхилено чотири проекти постанов, якими передбачалося скасування рішень парламенту від 8 листопада про ухвалення в другому читанні та в цілому закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України” (реєстраційний №8488) та закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів (реєстраційний №8487).

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Верховна Рада ухвалила закони, якими передбачається зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах, та посилення контролю за переміщенням і перебуванням в країні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Власники автомобілів на єврономерах не згодні з деякими положеннями цих законів, через що влаштували всеукраїнську акцію протесту.