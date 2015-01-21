Відновлення підірваного бойовиками мосту у Станиці Луганській коштуватиме 10 млн гривень

Про це повідомили у прес-службі Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор»).

«Автомобільний міст через річку Сіверський Донець на км 4+200 автомобільної дороги С131624 КПП «Червона Таловка» - Луганськ - Станиця Луганська пошкоджений внаслідок вибуху, скоєного невідомими сьогодні, 21 січня 2015 року. За даними аналітично-диспетчерської групи «Укравтодору», довжина мосту понад 273 метрів, а орієнтовна вартість його відновлення - близько 10 млн грн», - сказано в повідомленні.

Читайте такожПідрив мосту в Запорізькій області кваліфікований як "диверсія"

У цілому, за даними «Укравтодору», це вже 20 штучна споруда, пошкоджена або взагалі зруйнована внаслідок бойових дій у Луганській області.

Протягом минулого року інфраструктурні втрати в Луганській області на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення становили 6 шляхопроводів, 12 автомобільних мостів та 1 пішохідний міст, повідомили у прес-службі, зазначивши, що загальна протяжність усіх зазначених споруд понад 2 тис. метрів, а орієнтовний обсяг коштів, необхідний на їх відновлення, - майже 4,7 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 січня, в Луганській ОДА заявили, що бойовики підірвали міст через Сіверський Донець у Станиці Луганській. Це була єдина транспортна переправа, через яку здійснювався автомобільний рух з контрольованої Україною Станиці Луганської в окупований бойовиками Луганськ та у зворотному напрямку.

«Міст перебував під контролем бойовиків, які заклали вибухівку та підірвали його», - наголошується в повідомленні ОДА.