На дороги держзначення наступного року виділять близько 20 мільярдів - "Укравтодор"

Голова "Укравтодору" розповів, куди піде передбачувана сума у 20 мільярдів гривень.

На будівництво, реконструкцію і ремонт доріг держзначення в 2019 році буде спрямовано близько 20 мільярдів гривень із загальної суми 34,4 мільярда гривень на дороги держзначення, яка закладена в Дорожньому фонді.

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Про це повідомив голова "Укравтодору" Славомір Новак на засіданні уряду в середу.

"Загальний обсяг фінансування доріг – 51,1 мільярда гривень. З цієї суми на дороги держзначення – 34,4 мільярда гривень, а на дороги місцевого значення - 14,6 мільярда гривень. На безпеку – 2,1 мільярда гривень. Планована сума на дороги держзначення передбачає погашення боргових зобов'язань – 8,5 мільярда гривень, експлуатація – 5,9 мільярда гривень, співфінансування проектів з МФО і наука – 700 мільйонів гривень. Таким чином, на будівництво, реконструкцію і ремонт доріг держзначення буде направлено близько 20 мільярдів гривень", - сказав Новак.

Голова "Укравтодору" розповів, куди піде передбачувана сума в 20 мільярдів гривень.

"Загальна програма розвитку доріг – 8,6 мільярда гривень, плюс проект GO highway – 4 мільярди гривень. Також спеціальні програми – М-15 Одеса – Рені – 1,5 мільярда гривень, Н-08 Запоріжжя – Маріуполь – 1 мільярд гривень, будівництво другої бетонної дороги Н-14 Миколаїв – Кропивницький – 1 мільярд гривень. Також Р-51 Мерефа - Павлоград – 1 мільярд гривень, Н-31 Дніпро - Решетилівка – 2 мільярди гривень, будівництво північного об'їзду міста Рівне – 200 мільйонів гривень. Також додаткове фінансування із загального бюджету передбачено на львівський інвестпроект – 500 мільйонів гривень", - сказав він.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що в 2019 році на дорожню галузь буде витрачено майже 56 мільярдів гривень.

"Загальний бюджет на дороги 51 мільярд гривень плюс 4 мільярди гривень МФО. Це буде майже 56 мільярдів гривень. Нам дуже важливо реалізувати стратегію ремонту та будівництва дороги. Об'єднати всі обласні центри", - сказав він.