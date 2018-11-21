Українські АЗС опускають цінники: скільки сьогодні коштує заправити авто

Ряд мереж АЗС в Україні знизили ціни на бензин і дизпальне на 0,1-1 грн за літр.

Ряд мереж АЗС в Україні з 20 по 21 листопада знизили ціни на бензини і дизельне пальне на 0,1-1 грн за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

Зокрема, на заправках Shell бензин А-92 подешевшав на 20 копійок за літр, до: 31,99 грн, А-95 – 33,69 грн, А-95 Преміум – 36,19 грн. На заправках AMIC все паливо подешевшало на 50 копійок за літр, А-92 – 31,79 грн, А-95 – 32,79 грн, ДП – 31,99 грн.

На АЗС мережі UPG бензини і ДП знизилися в ціні на 30 копійок за літр, А-92 – 29,9 грн, А-95 – 30,9 грн, ДП – 30,60 грн.

У мережі Parallel паливо подешевшало на 44-50 копійок за літр, до: А-92 – 30,49 грн, А-95 – 32,45 грн, А-95 Преміум – 33,45 грн, ДП – 32,95 грн.

Крім того, на 1 грн за літр ціни знизилися на заправках ОЛАС, до: А-92 – 29,9 грн, А-95 – 30,9 грн, А-95 Преміум – 31,9 грн, ДП – 29,7 грн.

У харківському регіоні на 10 копійок за літр ціни на А-92 і А-95 знизились на АЗС «Укргазвидобування».

Таким чином, станом на 21 листопада середні ціни на АЗС в Україні знизилися до: А-92 – 30,6 грн/л, А-95 – 31,73 грн/л, А-95 Преміум – 32,86 грн/л, ДТ – 31,49 грн/л, ДТ-Преміум – 32,94 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, ціни на заправках в Україні зростали з кінця серпня на тлі істотного зростання світових цін на нафту, які почали знижуватися в другій половині жовтня.