В Україні завершили сезон ремонту доріг (інфографіка)

За словами голови «Укравтодору», вперше за роки незалежності України сезон ремонту доріг завершений наприкінці жовтня - початку листопада.

Вперше за роки незалежності України сезон будівництва та ремонту доріг завершено наприкінці жовтня - початку листопада, що відповідає європейським стандартам.

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Про це повідомив голова «Укравтодору» Славомір Новак на засіданні уряду в середу.

«Будівельний сезон завершено. Вперше за роки незалежності України будівельний сезон завершено наприкінці жовтня - початку листопада. Це європейський рівень», - сказав Новак.

За його словами, цього року при виконанні робіт «Укравтодор» дотримувався маршрутного принципу. «Наша стратегічна мета - до 2022 року з'єднати якісними дорогами всі обласні центри країни», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що за 2018 рік планувалось відремонтувати 4 тис. км доріг усіх значень. Однак, швидше за все, буде відремонтовано 3,5 тис. км, оскільки цього року не спрацював митний експеримент і не отримано кошти від спецконфіскації.