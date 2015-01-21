Залізничники розпочали ремонт підірваного мосту у Запорізькій області

"Залізничники розпочали відновлювальні роботи на перегоні, де вчора стався вибух і зійшли з рейок вантажні вагони. Щоб вкластися у стислі терміни, вони будуть працювати цілодобово - вночі буде використовуватися штучне освітлення. На місце аварії виїхали два відновлювальні потяги, а також п'ять одиниць важкої бульдозерної техніки. 25 вагонів, які вціліли після сходження, були відправлені на станцію Комиш-Зоря, ще 30 - залишаються на місці аварії і не підлягають відновленню», - повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), однак, не уточнивши передбачуваних термінів введення ділянки в експлуатацію.

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Згідно з повідомленням, внаслідок цього інциденту, який прокуратура області кваліфікувала як терористичний акт, пошкоджена двошляхова ділянка довжиною близько 500 м, також постраждав 15-метровий двошляховий мостовий перехід, зокрема, частково пошкоджено опорну споруду, одну з балок залізобетонної прогонової будови і плити перекриття.

Ремонтні роботи будуть здійснюватися цілодобово у три етапи: спочатку буде очищений шлях від пошкодженого рухомого складу, потім залізничники проведуть відновлювальні колійні роботи і почнуть відновлення мостового переходу.

"Укрзалізниця" нагадує, що всього за час проведення АТО на Донецькій залізниці було зафіксовано 328 випадків ушкодження залізничних шляхів, залізничники поки що не мають можливості відновити шляхи у 60 місцях.

Усього внаслідок бойових дій у Донецькій і Луганській областях орієнтовно пошкоджені до 1,5 тис. об'єктів транспортної інфраструктури, для відновлення яких, за попередніми підрахунками, необхідно понад 850 млн грн. З них лише 414 об'єктів розташовані на контрольованій українською владою території, із яких 242 приведені в робочий стан, а інші планується відновити у 2015 році.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня терористи підірвали залізничний мостовий перехід у селі Кузнєцовка Розовського району Запорізької області на кордоні з Донецькою областю, що спричинило за собою сходження з рейок вантажного потягу. Внаслідок цього інциденту рух поїздів на ділянці Комиш Зоря - Розівка було призупинено.

«Укрзалізниця» через бойові дії на сході країни за підсумками 2014 року зафіксувала 842 випадки несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізниць, що у 3,2 разу перевищує показник 2013 року.