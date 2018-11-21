Мінінфраструктури з 2019 року почне перевіряти якість асфальту

Омелян обіцяє, що всі асфальтні заводи будуть масово перевірені.

При будівництві доріг в 2019 році буде перевірятися не лише якість будівельних робіт, а також якість матеріалів, що були використані при цьому.

Читайте такожНа дороги держзначення наступного року виділять близько 20 мільярдів - "Укравтодор"

Про це під час засідання уряду в середу заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Будуть перевірятися масово всі асфальтні заводи, вся сировина, яка купується. Щоб потім не було великих очей, що ми цього не знали, чи ми думали, що бітум такої якості може використовуватися", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, фінансування ремонту та будівництва доріг в Україні в 2019 році буде збільшено порівняно з 2018 роком на 19% - до 57 мільярдів гривень. Така сума передбачена в проекті Державного бюджету.