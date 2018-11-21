Порошенко пообіцяв не допустити закриття відділень "Укрпошти" в селах

Президент зазначив необхідність вироблення системного рішення, яке не створювало б проблем з доставкою пенсій у сільській місцевості.

Президент України Петро Порошенко заявив, що не допустить скорочення відділень національного оператора поштового зв'язку "Укрпошта" в сільській місцевості.

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Як повідомила прес-служба президента, про це він сказав під час робочої поїздки до Житомирської області.

"Ми з цим абсолютно ніяк не можемо погодитися - ані зі скороченням відділень, ані зі скороченням листонош. І ми не можемо допустити, щоб ця проблема була вирішена за рахунок простих людей: або переведення на неповну ставку листонош - нам треба захистити їх, або за рахунок підвищення тарифів зробити додаткове навантаження на пенсіонерів. Це теж неправильно, тому що це все буде відбуватися за рахунок кишені простої людини", - наводить прес-служба слова голови держави.

Порошенко зазначив необхідність вироблення системного рішення, яке б унеможливило скорочення поштових відділень і не створювало проблем з доставкою пенсій у сільській місцевості.

Він підкреслив, що скорочення відділень "Укрпошти", яке відбувається останнім часом, створює величезні проблеми місцевим жителям, в першу чергу літнім людям, з доставкою пенсій.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України передбачив у проекті державного бюджету на 2019 рік 500 мільйонів гривень для "Укрпошти" з метою фінансування заробітної плати листонош, які здійснюють доставку пенсій для українців.

"Укрпошта" в 2017 році отримала 203 мільйони гривень чистого збитку проти 158 мільйонів гривень чистого прибутку роком раніше.

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 мільйонів поштових відправлень, 16 мільйонів посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 мільйонів перекладів, а також доставляє понад 83 мільйони пенсій.