Назбирали на "Мазераті" та "Порш": два члена правління "Укрзалізниці" задекларували придбання суперелітних авто

Член правління "УЗ" Ремігіуш Пашкевич придбав минулого року Maserati Levante, а інший член правління Марк Роберт Залесний задекларував покупку Porsch Macan Turbo.

Одразу два члена правління компанії "Укрзалізниця", яка перебуває у переддефолтному стані - Ремігіуш Пашкевич та Марк Роберт Залесний - задекларували за підсумками 2017 року придбання суперелітних та дорогих автомобілів Maserati Levante і Porsch Macan Turbo.

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Зокрема, член правління "Укрзалізниці" з літа 2016 року Ремігіуш Пашкевич зазначив у декларації за минулий рік покупку Maserati Levante, вартістю 2,48 мільйона гривень.

А Марк Роберт Залесний, який також прийшов в "УЗ" влітку 2016 року, вніс у декларацію покупку Porsche Macan Turbo 2014 року випуску за два мільйони гривень.

Крім того, Ремігіуш Пашкевич при декларуванні вказав, що за підсумками 2017 року він отримав від "Укрзалізниці" 4,8 мільйона гривень заробітної плати, а також "додаткових благ" на 661 тисячу.

За півроку роботи в "УЗ" у 2016 році він отримав заробітної плати в два рази менше і 661 тисячу "додаткових" благ". Перед призначенням в "Укрзалізницю" володів BMV X3.

У свою чергу Марк Роберт Залесний вказав, що заробітна плата у нього в "УЗ" за минулий рік становила 3,7 мільйона гривень, а "додаткові блага" були отримані на суму 537 тисяч гривень.

Крім придбаного восени 2017 року автомобіля Porsche Macan Turbo 2014 у власності Залісного залишається Audi A7.

Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури Володимир Омелян неодноразово вказував, що за останні роки рівень корупції в однієї з найбільшої компанії країни "Укрзалізниці" не знизився, а навіть зріс. За його словами, через це компанія втрачає від 10 до 15 мільярдів гривень на рік.

Крім того, ЗМІ неодноразово повідомляли про багатьох скандальних тендерах, зокрема, спробі купити нагрудні знаки розрізнення у країни-агресора – Росії.

Раніше "УЗ" також провела тендер на купівлю знаків розрізнення для керівного складу "Укрзалізниці", у тому числі три коміра і три пари наплічних знаків для глави компанії Євгена Кравцова, чия зарплата в місяць становить майже мільйон гривень.