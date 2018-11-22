Окупантам доведеться перенести залізницю до Кримського мосту - названа причина

Росіянам доведеться змінити проект залізничного підходу до Кримського мосту через стародавнє місто.

Росіянам доведеться змінити проект залізничного підходу до Кримського мосту з боку окупованого півострова через виявлене стародавнє поселення Манітра.

За даними РБК, щоб обійти Манитру, ділянка залізниці планують перенести на 700-900 метрів південніше, ніж передбачає існуючий проект.

Співрозмовник, знайомий з обговоренням нового проекту, повідомив, що робота над ним займе близько 6 місяців.

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У свою чергу в компанії «Стройгазмонтаж», що займається Кримським мостом, заявили, що зміна проекту не вплине на терміни здачі залізничного підходу. Передбачається, що він запрацює одночасно із запуском залізничного руху по мосту — в кінці 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, незаконно збудований Росією Керченський міст зміщується. Про це свідчать результати космічної зйомки. Зокрема, зафіксовано кілька критичних ділянок Кримського моста, де відбуваються процеси зсуву