Парубій підписав та направив президенту закони щодо легалізації "євроблях"

Відповідними законами вносяться зміни до Податкового та Митного кодексу.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій направив на підпис президенту два закони, якими вносяться зміни до Податкового та Митного кодексу щодо легалізації автомобілів з єврономерами.

Про це йдеться на сторінках законів на офіційному сайті парламенту України.

Згідно з інформацією, сьогодні голова ВР підписав і передав на підпис президенту закон “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України” (реєстраційний номер 8488).

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Також сьогодні Парубій підписав і відправив на підпис президенту законопроект “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів” (реєстраційний номер 8487).

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Верховна Рада ухвалила закони щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах. Закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його обсягу. Так, для бензинових двигунів обсягом до 3000 і понад 3000 кубічних сантиметрів вводяться базові ставки відповідно 50 і 100 євро. Для дизельних двигунів обсягом до 3500 і понад 3500 кубічних сантиметрів вводяться базові ставки відповідно 75 і 150 євро.

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Того ж дня парламент ухвалив закон щодо посилення контролю за переміщенням і перебуванням в країні транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Згідно з документом, особа яка ввезла в Україну автомобіль в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування чи розпорядження іншим особам. Також буде заборонено використання такого автомобіля у підприємницькій діяльності або для отримання доходу. За порушення встановлених правил передбачено штраф в розмірі 34 тисяч гривень.

За ухвалення цих законів виступали автомобілісти на єврономерах, проте вони вимагали врахувати деякі поправки, які ще більше знизять розмитнення автомобілів. Парламент ці поправки не врахував, що викликало акції протесту автомобілістів з єврономерами. Протестувальники вимагають, щоб президент наклав на закон вето.

21 листопада прес-служба "Укравтодору" повідомила, що акції протестів учасників ГО «Авто Євро Сила» завершились по всій Україні, рух транспорту автодорогами державного значення здійснюється без обмежень.