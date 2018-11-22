На заправках почав дешевшати автогаз

Ряд мереж АЗС знизили ціни на автогаз на 10-40 коп. за літр. Середня вартість зрідженого газу на АЗС в Україні знизилася до 16,14 грн/л.

Ряд мереж АЗС з 21 по 22 листопада знизили ціни на зріджений газ, який використовується в якості автомобільного палива, на 10-40 коп. за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива.

Наприклад, на столичних АЗС Avantage 7 автогаз подешевшав на 10 копійок за літр, до 15,45 грн.

На АЗС Glusco газ подешевшав на 16 копійок за літр, до 15,99 грн. На АЗС «Авіас» у Києві ціну знизили на 20 копійок за літр, до 16 грн. На станціях АМІС ціна знизилася на 10 копійок за літр, до 16,09 грн. На заправках Shell і WOG у Києві газ подешевшав на 10-20 копійок за літр, до 16,39 грн і 16,68 грн, відповідно.

На АЗС Marshall в Харківському регіоні зріджений газ подешевшав на 30 копійок за літр, до 15,35 грн. В мережі «Род-Ник» знизили ціни на 10 копійок за літр, до 16 грн.

В полтавському регіоні знизив ціни «Автотранс» – на 40 копійок за літр, до 15,58 грн.

Таким чином, середня вартість зрідженого газу на АЗС в Україні знизилася до 16,14 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2018 року ціна на автогаз на АЗС в Україні досягла рекордних 16,99 грн за літр.

На думку експертів, причинами зростання вартості зрідженого газу на заправках було зростання міжнародних котирувань, а також дефіцит з імпортними поставками.