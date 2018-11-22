Залізничний бенкет під час чуми

«Укрзалізниця» - вже давно не локомотив вітчизняної економіки, скоріше – тромб економічного розвитку країни. З року в рік бізнес скаржиться на відсутність тяги та вагонів, товаровиробники не мають змоги вчасно постачати вантажі, що призводить до втрати коштів, пасажири не мають сил терпіти нелюдськи умови старих і некомфортних нічних поїздів.

На брак залізничних вагонів цієї осені скаржилися металурги, аграрії та навіть нафтовики. В Івано-Франківській області ледве не сталася екологічна катастрофа. Залізничники місяцями не могли надати цистерни для транспортування нафти. В результаті «Укрнафта» збиралась в екстреному порядку зупиняти видобуток на родовищах, що могло закінчитися лихом. І тільки розголос в ЗМІ врятував ситуацію. А от асфальтним заводам на Закарпатті не пощастило, їм через брак вагонів все ж таки довелось зупинятись.

Керівництво «Укрзалізниці» все ж намагається вирішити проблему нестачі вагонів

Ви думаєте, керівництво «Укрзалізниці» зробило висновки? Навпаки, воно довело ситуацію до абсурду. Чого тільки варта ініціатива закрити 198 вантажних станцій, що призведе до колосальних втрат аграріїв! Але навіть численні скарги та аргументації не зупинили цей процес – 66 станцій вже закрито.

Заради справедливості треба сказати, що керівництво «Укрзалізниці» все ж намагається вирішити проблему нестачі вагонів. Так, на початку року було встановлено ринкову ціну на них. Таким чином прибрали різницю між фіксованою та ринковою вартістю вагонів, яка потрапляла у кишені компаній-посередників або провокувала створення нових корупційних схем всередині компанії. Також у 2018 році «Укрзалізниця» планує побудувати майже 3 600 напіввагонів на власних потужностях. Але всі ці заходи все одно не ліквідують нестачу вагонів у періоди пікових навантажень - близько 80% із понад 100 000 вантажних вагонів, що належать «Укрзалізниці», зношені і мають бути негайно списані.

До перелічених проблем можна додати ще й потребу в оновленні колій, пасажирських вагонів, збільшення тяги (кількості локомотивів) і підвищення якості обслуговування. Проблем вистачає і для їх вирішення потрібні значні інвестиції. За таких умов кожна копійка може стати у пригоді. Однак, деякі працівники «Укрзалізниці» дотримуються іншої думки і не хочуть затягувати паски у важкий час. Про це свідчить вражаюча кількість тендерів щодо придбання деяких речей, які, м’яко кажучи, не на часі.

«Укрзалізниця» покликала на корпоратив «ТІК», Бужинську і Лопеса, за що виклала понад 600 тисяч гривень

На початку листопада «Укрзалізниця» помпезно відсвяткувала професійне свято – День працівників залізничного транспорту. Все в «кращих» традиціях – велика зала, багато їжі та запрошені музиканти. За приблизними підрахунками, корпоратив обійшовся державній компанії в 2,5 млн гривень. Хоча, це трохи менше, ніж в «рекордному» 2016 році, коли на все про все пішло близько 2,6 мільйона. Звісно, в «Укрзалізниці» ніхто офіційно не розголошував цифри, але є система Prozorro. За оприлюдненою інформацією, для святкування Дня залізничника було орендовано виставковий комплекс «АККО Інтернешнл» за 230 тисяч гривень, замовлено харчування «Експо Кейтеринг» на 700 тисяч гривень та послуги звукорежисера і звукового оформлення заходу на 59 тисяч гривень. Справжньою родзинкою на торті став виступ співаків. «Укрзалізниця» покликала на корпоратив «ТІК», Бужинську і Лопеса, за що виклала понад 600 тисяч гривень.

Окрім цього, «УЗ» організувала святкову виставку – «Музей залізниці». Цей захід також обійшовся в копієчку. Для забезпечення харчуванням на заході був укладений договір на послуги їдальні вартістю 150 тисяч гривень, а оренда виставкової зали обійшлася у 360 тисяч гривень. Попіклувалась компанія і про подарунки, і про нагороди. Було закуплено 100 значків «Залізнична Слава» 1-го ступеня за 66 тисяч гривень, 460 комплектів значків з символікою «УЗ» у футлярі на 670 тисяч гривень.

А, наприклад, договір з фізособою – підприємцем Романом Русановим щодо послуг реклами в Facebook на 740 тисяч гривень? До речі, це не остаточна сума. В разі збільшення кількості відвідувачів сторінки виконавець отримає бонус. Це – нонсенс, коли держкомпанія витрачає кошти на піар у соцмережі. Навіщо піар монополісту, у якого немає конкурентів?.. А майже мільйон гривень став би в пригоді для вирішення вагонних або вокзальних питань.

Ще один приклад безмежних можливостей «Укрзалізниці» – утримання золотих рибок

Але в «Укрзалізниці» не звикли економити. Як інакше можна пояснити купівлю 800 наручних годинників з логотипом компанії на 2,5 млн гривень? Або купівлю поліграфа «Рубікон» за 86 тисяч гривень та послуги з професійної підготовки поліграфолога за 56 тисяч гривень? Складно сказати, чи буде ефективним використання детектору брехні, адже в Україні відсутнє законодавства щодо його застосування…

Ще один приклад безмежних можливостей «Укрзалізниці» – утримання золотих рибок. Без лапок, у прямому сенсі. Піврічний договір на 400 тисяч гривень щодо обслуговування 32 акваріумів, що стоять у кабінетах адміністрації компанії, був підписаний в червні!

А ще ж є цікаві тендери на закупку елітних авто філіями «Укрзалізниці». Так, «Південно-Західна залізниця» придбала 3 автомобілі пікап Toyota Hilux і 2 легкових Toyota Camry загальною вартістю 3,6 млн гривень. А «Донецька залізниця» придбала мікроавтобус Mercedes-Benz V-Class в люксовій комплектації за 2,5 млн гривень. І це при тому, що прибуток усієї «Укрзалізниці» в 2017 році склав всього 114 мільйонів!

Перераховані тендери – тільки частина списку. Але і цей перелік змушує задуматися – навіщо таке робити? За ці гроші можна було б купити, наприклад, кілька вантажних вагонів, яких зараз катастрофічно не вистачає. В середньому один такий українського виробництва сьогодні коштує трохи більше мільйона. Або провести ремонт пасажирського вагону, який давно у народі називають «скотовозом».

Корупція призводить до того, що кожен рік «Укрзалізниця», яка могла б генерувати надприбутки, не може зрушити з місця

І ще один яскравий приклад безвідповідальності – договір з «Російською залізницею» на постачання 96 нагородних знаків «Почесний залізничник». Про що думав в момент підписання угоди в.о. директора філії «Укрзалізниці» із закупівель «Центр забезпечення виробництва» Євген Нікітін і його заступник Андрій Лапін, незрозуміло. Виходить, що в той час, коли Росія веде війну проти України, віджала активи нашої залізниці в Криму і на Донбасі, ці чиновники спокійно зібралися торгувати з окупантом. Та й платити гроші країні агресору залізничник зібралися не за товари крайньої необхідности – а за сувеніри! Де здоровий глузд? Лише після медійного розголосу цієї закупівлі в.о. глави «Укрзалізниці» Євген Кравцов доручив зупинити процедуру. А що було б, якби все залишилося в таємниці?

Упевнений, що закупівля пройшла б успішно. Так само, як і закупівля електромагнітних реле російської компанії «Елтеза». Мало того, що придбали обладнання в Росії, так ще й задорого. На російському ринку ціни на цю продукцію в три рази нижчі, ніж обійшлися для «Укрзалізниці». Отже, поруч із тендерним «бенкетуванням» постає питання корупції.

І ця корупція призводить до того, що кожен рік «Укрзалізниця», яка могла б генерувати надприбутки, не може зрушити з місця. Як це змінити? Змусити величезну державну компанію не тринькати гроші на бенкети, «золотих рибок» та піар зобов’язана призначена три місяці тому наглядова рада на чолі з Шевки Аджунером. Причому зробити це вона повинна якнайшвидше, адже зволікати далі нікуди.

Побачимо, чи вистачить на те сил.

Олександр Куницький