Tesla через торгові війни знижує ціни в Китаї

Компанія оголосила, що знижує ціни на автомобілі Model S і Model X на 12-26%

Американська компанія Tesla знизила ціни на свої електромобілі в Китаї — у деяких випадках на чверть. Це пов'язано з торговою війною між США та Китаєм, під час якої в липні Китай підвищив ввізні мита на ряд товарів, включаючи автомобілі, до 25%.

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Tesla оголосила, що знижує ціни на автомобілі Model S і Model X на 12-26%, передає «Комерсант».

«Ми беремо на себе значну частину тарифу, щоб зробити свої автомобілі більш доступними для китайських споживачів», — заявила компанія.

Нинішнє рішення Tesla демонструє зміну стратегії компанії — в липні Tesla стала першим автовиробником, який підвищив ціни на свої автомобілі в Китаї після введення тарифів в середньому на 20%. У жовтні компанія повідомила, що вона зіткнулася з труднощами під час продажу електромобілів у Китаї після підвищення тарифів.