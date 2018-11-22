Маршрутки-вбивці: за який "сервіс" українці платять перевізникам

Українців обурює ситуація, коли перевізники піднімають ціни на проїзд, прикриваючись здорожчанням палива. Адже ціна росте, а їздити за скажені гроші доводиться у тих самих переповнених іржавих відрах. «Ну, ви ж самі бачите. На заправках ростуть ціни», - виправдовується начальник управління інфраструктури Київської ОДА Юрій Чередніченко.

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Та чим насправді керуються перевізники, вчергове піднімаючи ціни?

Депутат Київської обласної ради Наталія Музиченко не сумнівається –насправді, власними апетитами, які постійно ростуть. Правлять з людей, скільки хочуть.«Зараз діє дикий ринок… Перевізники, не соромлячись, ставлять ціни ті, які їм хочеться», - розповідає вона.

На доказ цього приводить приклад значної різниці вартості проїзду у різних містах. «Обґрунтовують це тим, що ріст цін на паливо, мастильні матеріали і все таке, але чомусь велика дуже різниця між областями України», - говорить депутат.

Справді, вартість проїзду в містах відрізняється у рази, хоч довжина маршрутів та вартість палива майже однакова.Так у більшості обласних центрів (Житомирі, Львові, Ужгороді, Луцьку, Сумах, Чернівцях, Рівному, Кропивницькому, Чернігові, Черкасах Миколаєві) проїзд в маршрутці коштує 5 гривень. Заплатити на гривню більше доведеться в Тернополі, Херсоні, Хмельницькому, Вінниці та Івано-Франківську. 7-8 гривень коштує квиток в Одесі, Києві, Дніпрі, Запоріжжі. Найнижча ціна - всього 4 гривні - у Полтаві, а найдорожча 9-10 гривень - у Харкові.

І це - не межа: у всіх містах вже говорять про підвищення вартості після Нового року.

Та якщо ви думаєте, що вартість проїзду у вашому місті висока - ви не були у столичному передмісті. За тиждень вартість проїзду тут зросла з 12 до 18-20 гривень. І це за 7 кілометрів.

Журналіст «Грошей» ледве пробрався до маршрутки, намагаючись поспілкуватися з водієм. «Поясніть вартість проїзду», - просить.

«Вийдіть з маршрутки», - чуємо у відповідь.

Водію простіше кинути авто повне пасажирів, ніж обґрунтувати вартість проїзду. А на вулиці пробує закривати камеру. Потім обіцяє: доїдемо до кінцевої – пояснить. Втім, на кінцевій на нас чекає неприємна вистава – водій виганяє журналістів «Грошей» з маршрутки.

Ми звертаємось до поліції із заявою про перешкоджання журналістській діяльності, проти водія відкривають кримінальне провадження. Але, будь на місці журналіста простий громадянин, на копняку все б і скінчилося.

Які ж таємниці цього бізнесу так затято захищає водій? Під час розмовивін озвучив цифру: на маршруті №742 Боярка-Академмістечко щодня курсує 50 маршруток, і це - просто шалені прибутки для власника маршруту.

Водії визнають, кожного вечора здають касу.

«І яка норма», - цікавимось.

«План на день – 4 тис гривень», - чуємо у відповідь.

Три-чотири тисячі в день - це заробіток власника маршрутки. Все, що більше - прибуток водія. Припустімо, що 50% прибутку іде на пальне та обслуговування авто, тобто чистий прибуток з одного автомобіля на день, мінімум, 1500 гривень. Якщо помножити це на 50 автомобілів на маршруті та 365 днів у році отримуємо шалені 27 мільйонів 375 тисяч гривень. Тобто ймовірний чистий прибуток - мільйон доларів за рік лише з одного маршруту.

Однак і цього, виявляється, мало! Маршрутники планують нове подорожчання. А столичні чиновники лише обіцяють цього не допустити. «Будемо розривати договори», - говорить начальник управління інфраструктури Київської ОДА Юрій Чередніченко.

На жаль, у такі обіцянки беззастережно вірити не доводиться. Адже з літа цього року, після кількох кривавих ДТП за участі маршруток і автобусів, українці вже чули обіцянки про те, що всі такі транспортні засоби в країні перевірять. Щоб на маршрути виходили лише безпечні, з притомними водіями. Втім, ці обіцянки так і лишилися обіцянками.

Нещодавно в Одесі 41-на жінка на повній швидкості просто… випала із маршрутки. Нещасна вдарилася головою об асфальт. Травма – надважка. Медики боролися за її життя, але жінка померла, так і не прийшовши до тями…

Правоохоронці поки розбираються, чия була вина. Але очевидці показують на забитий ущерть автобус та несправні двері. «Там двері самі відкриваються», - розповідають свідки інциденту.

Звичайна поїздка у маршрутці закінчилася трагедією і для пенсіонерка Валентини Іванівни з Києва. Півтора року тому вона, як і завжди, зайшла у злощасний автобус, сіла біля водія, і раптом втратила свідомість від потужного вибуху!

За даними правоохоронців – розірвався несправний вогнегасник. Осколками жінці сильно поранило ногу. «Там була рвана рана, рване м’ясо, засипане усім оцим попелом. Мені робили п’ять операцій», - розповідає вона і показує страшні фотознімки.

Попередньо правоохоронці встановили: перевізник випустив у рейс несправну маршрутку. Але жодних компенсацій ані від компанії, ані від страхової старенька так і не дочекалася. Хоча 5 операцій обійшлися їй у 90 тисяч гривень!

«Вони кримінальну справу завели… Але дуже повільно усе оце іде», - говорить пенсіонерка.

Виходить, сісти у маршрутку – це, як зіграти у рулетку. Чи доїдеш живим та здоровим?

Ми провели унікальний експеримент. Знайшли спосіб зазирнути у «нутрощі» маршрутки, яка прямо зараз возить людей. Побачене шокує.

Знаходимо в інтернеті оголошення про продаж маршрутки. Причому, машину готові продати одразу із правом їздити на маршруті! Цікаво, це як?

Домовляємося подивитися машину прямо на зупинці! З нами – досвідчений автоексперт та власник автосервісу Стас Карабаш. Він допомагає іншим перевірити авто перед покупкою, тому проблеми із машинами бачить здалеку.

Кінцева зупинка одного із маршрутів. З автобусів щойно вийшли люди. Ідемо на перевірку. Бачимо подертий салон, бруд, іржу. Кузов - місцями просто тріщить. До цих жахливих реалій ми уже звикли. Але наш експерт одразу бачить дещо значно страшніше: шина повністю «лиса».

«І не страшно вам так їздити», - питаємо у водія.

«Так ми ж, наче, нікуди не спішимо», - чуємо у відповідь.

І це у той час, коли на вулиці вже справжня зима – з морозами та інколи навіть снігом. А лиса гума – пряма дорога до аварії.

Пробуємо розібратися, чи взагалі хтось контролює безпеку наших автобусів? Ідемо у рейд із інспекторами Укртрансбезпеки і першу проблему бачимо одразу. Прямо на наших очах у автобуса протікає радіатор! Переляканий водій висаджує пасажирів. Як же його могли випустити на маршрут на такій машині? «Механік типу перевіряє. І сьогодні перевіряв», - розповідає водій.

Видно, перевіряв, але недоперевіряв.

У наступного автобуса повністю дірявий кузов. В дірку вільно проходить рука. Але то ще дрібнички. Нижній фіксатор дверей просто… зогнив!

«Людина може зачепитися і травмуватися», - зауважуємо.

«Ну, там, напевно, планка зачепилася і відійшла», - говорить водій.

Тобто двері тут уже несправні. А ще одна поломка – і люди можуть випасти на ходу. Прямо, як та нещасна у Одесі. «Двері у цій маршрутці – слабка конструкція. Як правило, 90% маршруток мають варені двері. Знизу опор немає, тому пасажири можуть випасти», - говорить СтасКарабаш.

Крім цього, інспектори Укртрансбезпеки перевіряють вогнегасники. Один уже майже розряджений і валяється у якійсь калюжі. Ще один – не відповідає нормам…

За кілька годин рейду інспектори зафіксували цілу купу загроз для пасажирів. Але окрім як виписати протокол, більше зробити нічого не можуть…

«Ми не маємо права зупиняти чи арештовувати маршрутки», - бідкаються інспектори.

Відтак небезпечні автобуси просто відпускають і далі возити людей.

У той же час, у Верховній раді вже лежить законопроект про розширення повноважень інспекторів Укртрансбезпеки, який дозволяє спеціальними технічними засобами перевіряти стан прямо на дорозі і забороняти рух, якщо щось не так. Але поки «віз і нині там». Ба більше, інспектор не має права зазирнути у «нутрощі» автобуса. А тому, перевіряти безпечність доводиться журналістам.

Приїжджаємо на «базу» маршруток, одну з яких «плануємо» купити. Це - маленький брудний гараж. На серйозне підприємство явно не схоже.

Той самий автобус, який щойно зняли із маршруту. Якихось півгодини тому ця маршрутка возила киян. Наш експерт спускається у «яму» - і одразу шокований!

«Осипається все. Воно може розвалитися», - коментує побачене Стас Карабаш.

Рама настільки прогнила, що просто розсипається від звичайного дотику. Деталь, на якій тримається вага авто, може проломитися у будь-який момент. Про кузов взагалі говорити нічого – тут повсюди іржа.

Та і це ще квіточки. Ягідка – проводка. Тут явно ремонтували електромережу та навіть не заізолювали кабелі. Від цього у експерта взагалі кров стигне у жилах. «Голі проводи – це жесть, звичайно. Давно такого не бачив. Принаймні, це загрожує замиканням. А може і пожежею», - говорить Стас Карабаш.

До речі, цього літа у Чернігові загорілася маршрутка. Прямо на ходу. Тоді лише дивом ніхто не постраждав, адже автобус вигорів ущент. І основна версія правоохоронців – якраз коротке замикання несправної проводки. Тобто цей автобус, виставлений на продаж, може будь-якої миті спалахнути так само! Втім, трагедія із ним може статися ще раніше. Пам’ятаєте лисе колесо? Коли ми глянули на нього знизу, взагалі оторопіли! Виявляється, справи навіть гірші, ніж на перший погляд.

«Переднє колесо – страшне. Шишки, стертий корд. Є такий термін – вибух колеса. Коли воно на ходу перестає тримати тиск і пффф… вибухає», - говорить СтасКардаш.

Саме так розірвалося колесо в одній з маршруток у Львові.

Як же можна такий автобус випускати на маршрут?! Запитуємо власника про проводку. «Ну, якщо хочете, я можу заізолювать», - запевняє він.

Не «можу», а треба! І аварійне колесо його взагалі не хвилює. Мовляв, купуйте маршрутку та міняйте самі. Тому транспортний засіб спокійно їде, аби і далі наражати людей на небезпеку.

Андрій Засаднюк, Олександр Крижанівський, Тетяна Стежар