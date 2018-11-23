Президент підписав закони про "євробляхи" (відео)

Порошенко зазначив, що ці закони - "непростий компроміс" між державою та власниками "євроблях".

Президент Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488 про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо легалізації автомобілів на єврономерах.

Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Всі кошти від цього, від першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного фонду на покриття його дефіциту, на індексації пенсій, на виплати в першу чергу тим, хто отримує мінімальну пенсію. Це чітко й недвозначно передбачено законом", - йдеться у повідомленні.

Порошенко зазначив, що ці закони - "непростий компроміс" між державою та власниками "євроблях".

Читайте такожЖурналісти підрахували, скільки тепер коштуватиме розмитнення "євроблях" (відео)

"Це – непростий компроміс між державою та фактичними власниками авто. Між тими, хто вже прийняв як даність неминучість податків, і тими, хто лише отримав шанс стати сумлінним платником податків. І от щоби останні не мали жодного сумніву, що їхні гроші ідуть на добру справу, їх і вирішили в цільовий спосіб направити на допомогу пенсіонерам. Від Пенсійного фонду вимагатиму регулярно звітувати про обсяги коштів, отриманих від легалізації авто", - написав Порошенко.

Президент закликав власників авто на єврономерах скористатися пільговим порядком розмитнення і утриматися від акцій протесту.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Верховна Рада ухвалила закони щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах. Закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його обсягу. Так, для бензинових двигунів обсягом до 3000 і понад 3000 кубічних сантиметрів вводяться базові ставки відповідно 50 і 100 євро. Для дизельних двигунів обсягом до 3500 і понад 3500 кубічних сантиметрів вводяться базові ставки відповідно 75 і 150 євро.

Читайте такожУ Раді запропонували розмитнити "євробляхи" за 3 місяці зі знижкою

Того ж дня парламент ухвалив закон щодо посилення контролю за переміщенням і перебуванням в країні транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Згідно з документом, особа яка ввезла в Україну автомобіль в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування чи розпорядження іншим особам. Також буде заборонено використання такого автомобіля у підприємницькій діяльності або для отримання доходу. За порушення встановлених правил передбачено штраф в розмірі 34 тисяч гривень.

За ухвалення цих законів виступали автомобілісти на єврономерах, проте вони вимагали врахувати деякі поправки, які ще більше знизять розмитнення автомобілів. Парламент ці поправки не врахував, що викликало акції протесту автомобілістів з єврономерами. Протестувальники вимагали, щоб президент наклав на закон вето.