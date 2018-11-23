Посилки з-за кордону вартістю більше 100 євро обклали ПДВ

Для цієї норми встановлюється перехідний період з 1 січня до 30 червня 2019 року, протягом якого податком буде обкладатися товар вартістю понад еквівалента 150 євро.

Верховна Рада України прийняла зміни до законодавства, що уточнюють порядок адміністрування і підвищують ставки низки податків і зборів для балансування державного бюджету.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідних змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів (законопроект 9260) у другому читанні та в цілому з урахуванням пропозицій Комітету з питань податкової та митної політики та озвученими під стенограму поправками проголосували 236 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Законом, зокрема, вводиться оподаткування податком на додану вартість для посилок в Україну сумарною вартістю понад еквівалент 100 євро для одного одержувача від одного відправника.

Для цієї норми встановлюється перехідний період з 1 січня до 30 червня 2019 року, протягом якого податком буде обкладатися товар вартістю понад еквівалента 150 євро.