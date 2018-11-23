Рада звільнила електрокари від ПДВ і акцизу до 2022 року

Відповідні зміни передбачено в законопроекті про зміни до Податкового кодексу та інших законодавчих актів, який сьогодні підтримала Верховна Рада.

Верховна Рада звільнила електромобілі від податку на додану вартість (ПДВ) й акцизу при ввезенні на територію України до 2022 року.

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Відповідні зміни передбачено в законопроекті про зміни до Податкового кодексу та інших законодавчих актів (№9260), який сьогодні підтримала Верховна Рада.

Як зазначив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко на своїй сторінці в Facebook, саме через наявність ПДВ офіційно в Україну не ввозилися електрокари ряду брендів. «Тепер бар'єри впали і я впевнений, що вже найближчим часом в Україну офіційно імпортуватимуться всі світові бренди електрокарів», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2019 рік з граничним обсягом дефіциту на рівні 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП.