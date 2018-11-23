$1 мільйон у рік з маршруту: журналісти підрахували прибуток перевізників (відео)

Чергове підвищення цін на проїзд спровокувало хвилю протестів, які поширилася на ряд обласних центрів.

Журналісти підрахували середній прибуток, який отримують власники маршрутного транспорту у Києві. Вийшло близько 27,3 мільйонів гривень (1 млн доларів) у рік тільки з одного маршруту.

Про це йдеться у сюжеті програми «Гроші».

Чергове підвищення цін на проїзд спровокувало хвилю протестів, які поширилася на Херсон, Тернопіль, Черкаси, Житомир, Суми, Вишневе, Обухів, Київ та інші міста. Чиновники пояснюють підняття цін зростанням ціни на паливо, але депутат Київської обласної ради Наталія Музиченко не сумнівається, що зростання цін обумовлене їх «власними апетитами.

Читайте такожУ Тернополі затвердили нові тарифи на проїзд у громадському транспорті, тимчасово скасувавши диференційовану плату

«Зараз діє дикий ринок. Перевізники, не соромлячись, ставлять ціни ті, які їм хочеться», - вважає Музиченко, приводячи на доказ значну різницю вартості проїзду у різних містах.

Як з’ясували журналісти, у більшості обласних центрів проїзд у маршрутці коштує 5 гривень, 7-8 гривень коштує квиток в Одесі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі. Найнижча ціна у Полтаві -4 гривні, а найвища у Харкові - 9-10 гривень.

Намагаючись з'ясувати, куди ж насправді йдуть кошти від перевезень, журналісти програми «Гроші» зіштовхнулися зі свавіллям з боку водіїв маршруток, тож їм довелося звернутися до поліції із заявою про перешкоджання журналістській діяльності.

Читайте такожУ Черкасах третю добу протестують водії маршруток (відео)

Тим не менш, під час розмови з одним із водіїв стало відомо, що на одному тільки 742-му маршруті «Боярка – Академмістечко» щодня курсує 50 маршруток. Кожного вечора водій зобов’язаний здати так звану норму у 3-4 тисячі гривень, інші гроші він залишає собі.

Якщо врахувати, що близько 50% від прибутку йде на паливо та ремонт маршрутки, то чистий прибуток у день становить мінімум 1 тисячу 500 гривень. Виходить, що у рік чистий прибуток тільки з одного маршруту складає близько 1 мільйона доларів у рік.

Як повідомляв УНІАН, у Херсоні маршрутники самовільно підвищили вартість проїзду попри заборону суду. Херсонці вимагають знизити вартість проїзду в маршрутках і погрожують розпочати акції протесту.